Houston, we have no problem

Bei Bandnamen aus der Geographie darf man durchaus von einer gewissen Tradition sprechen, denn solche gab es schon vor Jahrzehnten und es gibt sie immer noch. Wär' doch mal interessant zu hinterfragen, was genau Musiker dazu bewogen hat. Etwa auch diese Schweden, denn einen direkten Bezug zur texanischen Metropole kann man bei HOUSTON noch immer nicht so einfach herstellen. Wirklich überraschend kommt es aber dennoch nicht, dass diese Jungs immer noch einem Sound frönen, der US-amerikanischer gar nicht klingen könnte.



Mit "III" kredenzt man uns erneut AOR der gediegenen Gangart, der schwer nach US-Radio-Rock tönt und all jene Ingredienzen beinhaltet, die man an jenen Klängen seit mehr als 30 Jahren zu schätzen (oder eben nicht) weiß. Weshalb man aber auch soundtechnisch die 80er hat erklingen lassen müssen, bleibt allerdings Geheimnis der Band, respektive ihres Produzenten Martin Karlegård, der es schon mehrfach zu Chart-Ehren mit seinen Kooperationen bringen konnte.



Der butterweiche, poppige Klang, der vor allem von Gitarrist Calle Hammar und Victor Lundberg an den Keyboards getragen wird, passt auf jeden Fall einwandfrei zu den Songs. Diese lassen zwar nur bedingt an großartigen Einfallsreichtum denken (und auch die Titelauswahl mit Tracks wie 'Cold As Ice', 'Lights Out' oder 'Amazing' spricht diesbezüglich Bände....), da die Burschen von HOUSTON aber verdammt genau wissen, was Fans von JOURNEY, FOREIGNER, NIGHT RANGER und Konsorten bevorzugt zu sich nehmen, stellt das keine wirkliches Manko dar. Im Gegenteil, wer es auch mal gerne seicht und sanft mag, ist hier definitiv an der richtigen Adresse.



Allerdings, und das darf nicht unterschlagen werden, haben etwa ihre Landsleute von H.E.A.T. auf ihrem aktuellen Dreher eine deutlich höhere Ohrwurmdichte an den Start bringen können.