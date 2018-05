The Darkness At The Edge Of Dawn

The Darkness At The Edge Of Dawn

Ein Mann geht unbeeindruckt seinen Weg

Die zunehmende Zahl der Ein-Mann-Projekte ist beängstigend, vielleicht sogar erschreckend. Denn oftmals sind die Solokünstler so tief in ihrer Vision gefangen, dass sie nur alleine imstande sind, echte Meisterwerke abzuliefern, weil sich die Frage möglicher Kompromise gar nicht erst stellt. Doch gleichbedeutend damit ist wohl auch, dass Projekte wie THE HOWLING VOID vorerst nur mit Studiokost aufwarten werden, was angesichts der überzeugenden Darbietung auf dem neuen Album schon mit einem weinenden Auge zu bewerten ist.

Der Act aus Texas streut nämlich sehr vielfältige epische Melodien, betrachtet den klassischen Doom von einer etwas experimentelleren Seite, bedient sich aber auch gerne mal bei der Funeral-Variante, um entsprechend Atmosphäre zu kreieren. Die fünf Stücke von "The Darkness At The Edge Of Dawn" entpuppen sich im ersten Durchgang zwar noch als schwer verdauliche Kost, öffnen sich mit der Zeit aber immer klarer, bis schließlich ihren wunderbaren düsteren Melodien greifbar werden und auch sperriges Material wie 'A Seed On Stone' und 'Silence And The Setting Sun' ihr Mysterium auflösen. Anspruch und Atmosphäre sind letztendlich prima ausbalanciert und bringen das Album dorthin, wo sein Initiator es haben wollte: in den Dunstkreis der größeren Epic-Doom-Acts, von denen er letztendlich selbst beeinflusst wurde.

Alleinunterhalter Ryan Wilson ist schon längere Zeit Teil der Szene, "The Darkness At The Edge Of Dawn" ist sein sechster Beitrag mit THE HOWLING VOID, und die Scheibe ist womöglich auch sein bisheriges schöpferisches Highlight. Auch wenn man wohl nie eine Bühnenaufführung erleben wird, ist die Vorstellung einer intensiven Messe allgegenwärtig. Und genau deshalb sollte man sich spätestens jetzt mit diesem Projekt beschäftigen!

Anspieltipps: Distant Shores, The Darkness At The Edge Of Dawn