Ein Leckerbissen für Retro-Freunde

JOHN HOYLES, den einige wohl als Gitarrist der Doomer WITCHCRAFT oder SPIDERS kennen dürften, hat anscheinend ein Einsehen mit seinen Fans. "Night Flight", sein erstes Soloalbum, erschien zwar bereits 2017, da allerdings nur auf Vinyl in einer Auflage von 500 Stück und auf Kassette mit 50 Stück. Ansonsten gab es das Werk nur noch als Download. Jetzt endlich dürfen sich allerdings auch Freunde der kleinen silbernen Scheiben freuen, "Night Flight" ist ab jetzt auch auf CD erhältlich.



Gegenüber der ursprünglichen Version wurde das Album mit der Nummer 'Highwire' um ein neues Stück erweitert. Somit erhöht sich die Gesamtspielzeit von vorher 22 auf knapp unter 25 Minuten. Womit wir beim größten Kritikpunkt angekommen sind: Das Teil ist eher eine EP als ein vollwertiges Album. Keine Ahnung, ob das zum Retro-Konzept dazu gehört, denn es ist Retro Rock in seiner reinsten Form, den der geneigte Zuhörer geboten bekommt. Und dieser ist nicht mal schlecht, weshalb man gerne mehr davon gehabt hätte. Wo andere Künstler heutzutage versuchen einen gewissen moderneren Touch einzubringen, tut JOHN HOYLES genau das Gegenteil. 'Night Flight' klingt so nach 70er, dass man nie auf die Idee kommen würde, dass das Ding erst in den letzten Jahren entstanden ist, wenn man es nicht wüsste. JOHN HOYLES bewegt sich dabei stilistisch zwischen frühem siebziger Hard Rock, psychedelischen Einflüssen bis hin zu den Anfängen des Punk. Bei 'Police Car' handelt es sich dann tatsächlich um ein Stück aus dem Jahr 1977. Es stammt vom inzwischen verstorbenen Larry Wallis, dem ersten Gitarristen von MOTÖRHEAD.



Besser als JOHN HOYLES selbst kann man die musikalische Ausrichtung von "Night Flight" zudem nicht auf den Punkt bringen: "I‘ve been listening a lot of bands like THE DAMNED, DEAD BOYS, PINK FAIRIES and stuff from Stiff Records. […] It‘s the simple, straightforward rock that appeals to me and pretty much what I think this album will reflect." Dies hat er perfekt umgesetzt, nicht mehr und nicht weniger.