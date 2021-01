Zwischenbilanz einer Band.

Seit über 20 Jahren gibt es schon die Hannoveraner Power-Metal-Gruppe HUMAN FORTRESS. Das neue Jahr eröffnet das Sextett mit dem Doppelalbum "Epic Tales & Untold Stories". Eigentlich müsste das Teil "Untold Stories & Epic Tales" heißen, denn auf der ersten Scheibe befinden sich bislang unveröffentlichte Stücke sowie neue Versionen älterer Titel, während der zweite Silberling eine Best-of-Werkschau darstellt.

An den neuen Nummern fällt der abgesenkte Härtegrad auf. Neben der Streicherballade 'Free' befinden sich weitere Powerballaden und Mid-Tempo-Stücke unter den unerzählten Geschichten. Doch 'Vain Endeavour' und vor allem 'Cruel Fantasy' zeigen, dass die Band immer noch zulangen kann. Weiterhin erwähnenswert ist 'We Are Legion', das sich ursprünglich als Bonus Track auf der "Defenders Of The Crown" (2003) befand und hier als Neufassung vorliegt, die vom heutigen Frontmann Gus Monsanto eingesungen wurde. Das Material der ersten CD ist auch einzeln als LP verfügbar.

Wie stellt man in einer Zeit, in der kaum noch physische Singles verkauft werden, eine-Best-of-Kompilation zusammen? Bei HUMAN FORTRESS entschied man sich dazu, neben der Nachfrage nach digitalen "Singles" die Beliebtheit der Stücke mit Konzertfavoriten und Klickzahlen bei YouTube zu ermitteln. Die zweite CD vereint 15 Nummern in chronologischer Reihenfolge, wobei "Eternal Empire" (2008) außen vor bleibt. Dadurch können nun beide Teile von 'Gladiator Of Rome' in unmittelbarer Folge angehört werden.

Power-Metal-Formationen mit Keyboards neigen gelegentlich dazu, in einen schunkeligen Happy-Metal-Singsang zu verfallen. Auch bei HUMAN FORTRESS konnte man sich dieser Tendenz nicht immer entziehen, wie am zweiten Teil des erwähnten Gladiators nachzuhören ist. Aber meistens ist schon Heavy Metal und kein verschärfter Pop angesagt. Gelungene Melodien mit starken Arrangements liegen in Gestalt von 'Defenders Of The Crown', 'Wasted Years' (kein MAIDEN-Cover), 'The Chosen Ones', 'Thieves In The Night' oder 'Thrice Blessed' vor. Und auch wenn manchmal eine leichte Folk-Schlagseite etwa in 'Border Raid In Lions March' oder 'Dark Knight' auszumachen ist, lässt sie die Musik nicht in Tralala und Seichtigkeit abrutschen.

Wer sich mit HUMAN FORTRESS vertraut machen will, findet in "Epic Tales & Untold Stories" eine gute Übersicht plus ein paar netter Draufgaben.