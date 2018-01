Vorgeschmack auf ein kommendes Sludge-/Post-Metal-Jahreshighlight?

Aus Leeds stammt ein finsteres Sextett namens HUNDRED YEAR OLD MAN, das erst 2017 eine Reise an kalte, postapokalyptische Gestade begonnen hat: Als erstes Lebenszeichen gab es die Single 'Black Fire', nun gefolgt von der limitierten 12"-EP "Rei", der im Laufe dieses Jahres noch ein vollwertiges Album folgen soll. "Rei" fährt zwei monolithische Klangungetüme auf, die trotz aller Härte noch einen Funken Hoffnung, einen Rest Menschlichkeit ausstrahlen, obwohl das vertonte Panorama jener Welt in Trümmern, die unser hundertjähriger Reisender betrachtet, karg und menschenfeindlich erscheint. 'Sun & Moon' sowie 'Rei' bilden die Säulen dieser Trümmerwelt, verbunden durch das Interlude 'A Year In The North'. Zunächst die Restwärme der beiden Himmelskörper, die kraftspendend durch den staubigen Schleier der Zerstörung scheinen, anschließend, bei 'Rei', die aufkeimende Ahnung des Grauens, welches über die Menschheit hereingebrochen sein muss.



Mehr Atmosphäre denn Form, mehr sinnierend-melancholisches Betrachten denn aktives Beschreiten musikalischer Welten – auf "Rei" erweitert HUNDRED YEAR OLD MAN die klassische NEUROSIS-Sludge-Schiene gen DIRGEscher Post-Metal-Epik, entkernt die Songs weitestgehend von jeglicher Struktur und lässt die Stücke ziellos in alle Richtungen zerfließen. Markant sägend die verzerrten E-Gitarren, dröhnend und malmend der Bass, darunter und darüber eine chaotisch ackernde Geschrei- und Rhythmusfraktion. Es hat auf eigene, schaurig-faszinierende Weise Hand und Fuß, was die sechs Briten auf "Rei" fabrizieren; die Truppe ist erbarmungslos konsequent in der Ausführung und lässt den umfassenden Albtraum, welcher der Hörerschaft auf Albumlänge blühen dürfte, bereits auf diesem Kurzspieler Wirklichkeit werden. Obwohl es noch schwerfällt, diese knappe Schreckensvertonung in einen größeren Kontext einzuordnen und mit den epischen Meilensteinen vergleichbarer Genregrößen zu messen, dürfen sich Sludge- und Post-Metal-Fans auf das HUNDRED YEAR OLD MAN-Debüt freuen – womöglich kündigt "Rei" ein dunkles Jahreshighlight für 2018 an!