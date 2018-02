Drittes Album des im UK gefeierten Blues-Rockers

Der Künstler selbst beschreibt seine Musik als "Dirty Rhythm and Blues" und steigt mit exakt einer solchen Komposition mit dem Titel 'Loving Unfortunately' ins Geschehen ein. Deftig ist dabei nicht nur sein Griff in die Saiten, auch die Stimme von Robert J. Hunter kommt angenehm rau und emotionsreich aus den Boxen.

Herzhaft klingt die Scheibe in Summe generell, offenbar ein Markenzeichen des von der Kanalinsel Alderney stammenden, in London sesshaften Musikers, der sich auch als Komponist und Sänger längst einen Namen machen hat können. So schaffte er es mit seinem Debüt-Album "Songs For The Weary" ebenso in die britischen Blues-Charts wie mit der daraus ausgekoppelten Single 'Demons'. Auch mit den beiden danach veröffentlichten Scheiben dürfte Robert durchaus erfolgreich gewesen sein, wobei man speziell auf "Where I'm From", dem dritten Werk seiner Karriere, attestierte, der Blues-Rocker würde auch als Singer/Songwriter gute Figur abgeben. Auch diesen Eindruck bestätigt er auch auf dem vorliegenden neuen Dreher, etwa mit dem dezent an Bruce SPRINGSTEEN erinnernden 'Alone'.

Dennoch ist es der deftige Blues, in dem Robert J. Hunter so richtig aus sich herauszugehen vermag. Egal, ob mit eher bissigem, rockigem, an Rory GALLAGHER erinnerndem Unterton ('The Fool'), oder doch emotionsgeladen und Gänsehauterzeugend, wie im ergreifenden 'When The Winter Comes', in dem obendrein ein Gitarrensolo zu vernehmen ist, das auch dem Spätwerk von Gary MOORE entstammen könnte.

Blues-Fans werden am aktuellen Album dieses Herrn also definitiv ihre Freude haben, kein Wunder also, dass Robert J. Hunter im UK inzwischen zu den großen Namen gezählt wird mit zu den Abräumern des "The Great British Rhythm & Blues Festival" 2017 gezählt hat.