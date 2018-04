Anspruchsvoller verträumter Black Metal

Mit seinem dritten Album möchte Marc Huszar endgültig auch das Interesse der europäischen Fans wecken: Die Zeichen beim ambitionierten argentinischen Komponisten stehen auf Sturm, seine kreative Ader ist offenkundig mächtig angezapft worden, und mit der Veröffentlichung von "Providencia" konnte HUSZAR nun endlich auch ein hiesiges Label auf sich aufmerksam machen und den nächsten Schritt auf der Karriereleiter machen.

Allerdings macht der südamerikanische Black-Metal-Liebhaber es seiner potenziellen Kundschaft alles andere als einfach. Die sechs Stücke seines neuen Albums sind meist in Überlänge gehalten und entwickeln in sich einige extrem verquere Wendungen, in denen der melodische Output zwar immer noch sehr stark zur Geltung kommt, der Wiedererkennungswert aber gerade zu Beginn überhaupt nicht gesichert werden kann. Ein Track wie das knapp 19-minütige 'Providencia II: Todos Los...' zum Beispiel offenbart sich als mehrteiliges Konzeptwerk, das intern bereits so viele einzelne Kapitel abarbeitet, dass es schwer fällt, den Gesamtzusammenhang weiterzuverfolgen, ohne dabei in einzelnen Passagen denken zu müssen. Und auch eher kompaktes Material wie 'Providencia IV: De Los Cometas En Llamas Hicimos Vuestro Culto' entfacht sehr schnell epische Züge, baut auf ausladende Arraangements, ohne sich dabei dem Bombast preiszugeben, hat aber ähnlich große Probleme, tatsächlich den Punkt zu treffen - zumindest in den ersten Gehversuchen.

Doch "Providencia" ist definitiv ein Album, das sich Schritt für Schritt entwickeln muss, das Zeit braucht und durchaus Geduld verlangt, am Ende aber doch mit einer reichhaltigen Belohnung aufwartet. Denn kompsitorisch, ja überhaupt musikalisch ist die dritte HUSZAR-Scheibe eine sehr angenehme Herausforderung mit sechs erstklassigen, manchmal auch verträumten Black-Metal-Songs, die den ersten Eindruck letztendlich locker überspielen und in ihrem Anspruchsdenken wesentlich effizientere Resultaate erzielen, als man dies anfangs vermutet hätte. Dieser argentinischer Solokünstler hat es definitiv drauf - und gerade deshalb sollte man Floskeln wie 'Support the Underground' in diesem Falle mal etwas ernster nehmen!