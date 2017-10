Storms Of Desolation

Seit 2006 ist das spanische (oder eher katalonische) Quartett HYBAN DRACO aktiv. Seitdem haben die Vier bislang drei Alben auf den Markt geworfen. Jetzt steht Album Nummer Vier "Storms Of Desolation" in den Läden.

Die Musik der Katalanen ist dabei schnell beschrieben. HYBAN DRACO spielt melodischen Black Death Metal und man braucht nicht lange um den Haupteinfluss herauszuhören: DISSECTION. Viele Bands haben sich an dem Erbe DISSECTIONS versucht, meistens nicht so gut, einige wirklich erfolgreich (z.B. THULCANDRA).

HYBAN DRACO steht irgendwo dazwischen, mehr jedoch in Richtung der erfolgreicheren Truppen. Die acht Songs sind gut gemacht und machen Spaß beim Hören. Was jedoch fehlt, ist diese düstere, kalte und mitreißende Atmosphäre, die Jon Nödtveidt so einmalig kreieren konnte.

"Storms Of Desolation" wird keinesfalls irgendwelche Innovationspreise gewinnen, aber es lässt sich gut hören und Fans von DISSECTION, UNANIMATED und Co machen mit diesem Album nicht viel falsch und dürften durchaus ihre Freude daran haben. Ein Album der Marke "Kann man haben, muss man aber nicht."