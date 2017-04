Hail To The Beast

Mit wachsender Brutalität zu noch mehr Effizienz!

Nach ihrem bislang letzten Output haben sich die Franzosen HYBRID SHEEP scheinbar noch einmal intensiv in den kreativen Prozess gestürzt und es tatsächlich geschafft, die latenten Mängel von "Free From The Clutches Of Gods" in den Griff zu bekommen. Die Band ist heuer zielstrebiger unterwegs, hat sich wesentlich stärker dem traditionellen Todesblei-Sound verschrieben und kehrt nur noch dann zur Deathcore-Vergangenheit zurück, wenn die jeweiligen Songs mal wieder einen Schuss Brachialität benötigen.

"Hail To The Beast" ist ein deutlicher Schritt nach vorne, sowohl was die Variation der neun Kompositionen betrifft, als auch im Hinblick auf die verarbeiteten Elemente, die diesmal kompakter formuliert werden, trotzdem aber auf eine merklich gewachsene Anzahl unterschiedlicher Einflüsse schließen lassen. HYBRID SHEEP schwankt immer wieder zwischen dicken, manchmal gar martialischen Grooves und rabiaten, wohlgemerkt sehr zeitgemäß ausgearbeiteten Attacken und trifft damit genau den richtigen Nerv. Zwar spart man auf "Hail To The Beast" Melodien größtenteils aus, kann dafür aber mit richtig starkem Riffing, spannenden Rhythmusvariationen und einer ultrabrutalen, jederzeit mitreißenden Performance glänzen.

Auch das Problem, dass man der Band bis dato kein eigenes Profil zuschreiben konnte, hat sich mit dem Release des neuen Albums erledigt. HYBRID SHEEP hat die Nische schneller als erwartet gefunden, genügend eigene Anteile darin versteckt und sich nach einigen sehr kritischen Anmerkungen zum letzten Album unverhofft rasch befreien können. "Hail To The Beast" ist genau das Lebenszeichen, das die Band zur Rehabilitation gebraucht hat.

Anspieltipps: The World Eater, The Last Breath Of A Dying Earth