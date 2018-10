Gelungener Appetizer für das nächste Album der Hessen.

Knappe drei Jahre sind nun schon vergangen seit die Black-Metaller von HYEMS mit ihrem Album "Devianz - Dem Menschen ein Wolf" im Underground für ordentlich Wirbel gesorgt haben und auch mich zu dem Fazit veranlassten, dass die Jungs zu den vielversprechendsten Newcomern der hiesigen Szene gehören. Trotz des Erfolgs der Scheibe wurde es dann zwischenzeitlich allerdings etwas ruhiger um die Hessen, bevor nun mit der neuen EP "MCMXCVII" oder in der arabischen Schriftweise "1997" das nächste Lebenszeichen in den Startlöchern steht.

Musikalisch setzt der Fünfer dabei genau dort an, wo der Vorgänger aufhörte. Entsprechend gibt es wieder extrem melodisches Schwarzmetall mit deutschen Texten zu hören, das nicht selten an skandinavische Kollegen wie etwa DISSECTION erinnert. Trotzdem treten die Jungs nicht auf der Stelle, sondern haben ihren Sound auch dezent mit ein paar neuen Einflüssen aufgemotzt. Bestens nachzuhören ist das schon beim Opener 'Das Messer ist offen', der mit räudiger Black-Metal-Raserei beginnt, nur um in der zweiten Hälfte mit angeschwärztem Todesstahl in BEHEMOTH-Manier und unheimlich eingängigen Gitarrenmelodien aufzutrumpfen. Dagegen ist das folgende 'Mein Bethlehem' deutlich mehr im klassischen Melodic-Black-Metal beheimatet, überzeugt allerdings dank treibender Gitarrenarbeit ebenso sehr wie der vorangegangene Track auf ganzer Linie. Gegen diese beiden Highlights fallen 'Ich' und 'Ohne Gott' fast ein wenig ab, auch wenn beide Nummern beileibe nicht schlecht sind, nur setzten sie sich nicht ganz so sehr im Langzeitgedächtnis des Hörers fest. Ganz anders sieht das schon wieder beim Bonustrack 'Nazi Black Metal Fuck Off' aus, der nicht nur mit seiner textlichen Botschaft sondern auch mit punkigen Gitarren-Attacken voll ins Schwarze trifft.

Unter dem Strich ist "MCMXCVII" damit ein gelungener Appetizer für den nächsten HYEMS-Langspieler geworden, der hoffentlich nicht allzu lange auf sich warten lassen wird. Fans der Jungs können hier entsprechend auch bedenkenlos zuschlagen und wer von den Hessen bisher noch nichts gehört hat, der sollte diese Bildungslücke dringend mit dieser EP oder dem bereits erwähnten Vorgängeralbum schließen!