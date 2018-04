Wunderschöner Acoustic Prog!

Zugeben, ich war anfangs etwas verwirrt, jetzt verstehe ich es aber: "Alba - Les Ombres Errantes" ist der Soundtrack zum gleichnamigen Filmprojekt vom HYPNO5E-Mastermind Emmanuel Jessua (Gesang/Gitarre), eingespielt jedoch vom HYPNO5E-Alter-Ego A BACKWARD GLANCE ON A TRAVEL ROAD, veröffentlicht wurde es dennoch unterm HYPNO5E-Banner. Ist auch etwas verwirrend, oder?



Und: Ich war etwas skeptisch, als ich vernahm, dass die Band komplett auf verzerrte Gitarren und harsche Vocals verzichten und eine akustische Version von HYPNOSE präsentieren möchte. Gut, die akustischen Elemente waren stets wichtiger Bestandteil der Musik der Franzosen, doch waren sie vor allem der sanfte Gegenpol des extremen, unberechenbaren, chaotischen Teils HYPNO5E' - kann das gut gehen, wenn dieser Part wegfällt?



Und ob! Und wie! "Alba - Les Ombres Errantes" ist tatsächlich eine akustische Offenbarung. Alleine der Opener 'Who Wakes Up From This Dream Does Not Bear My Name' gehört zum Besten und Schönsten, was ich bisher im Acoustic-Prog-Bereich gehört habe. Leicht verdaulich ist "Alba..." mit seiner stets düster-melancholischen Atmosphäre sicherlich nicht, im Gegenteil, es ist sehr schwermütig und eher ein Winter- als ein Sommeralbum, kalt lässt es einen aber definitiv auch nicht.



Die zehn, teils epischen Tracks laden zum Verweilen und intensivem Hören ein, darauf muss sich der geneigte Hörer einlassen. Doch ob auf Englisch, Spanisch oder Französisch gesungen oder gesprochen wird, ist relativ egal, das Ergebnis sind stets wunderschöne, tiefgründige Songs, die sich hinter OPETHs "Damnation" nicht verstecken müssen, aber auch WEH-Hörer sollten "Alba - Les Ombres Errantes" definitiv gehört haben. Das nächste HYPNO5E-Album darf aber gerne wieder verzerrt sein.