Kleine Kurskerrektur in Richtung frühe Achtziger.

Es ist ein ums andere Mal erstaunlich: Einige junge Bands wie DEAD LORD, BLUES PILLS, KADAVAR oder HORISONT starten durch und sind auf einmal in aller Munde. Und dann gibt es eine Truppe wie HYPNOS, die auch schon seit Jahren hervorragende Alben veröffentlicht, die man dann aber zwischen den Alben wieder aus den Augen verliert. Ich sehe gerade, HYPNOS ist letztlich sogar live durch Europa getourt. Ich würde da sofort hingehen, aber in meiner Nähe gab es kein Konzert! Schade. Denn HYPNOS ist jung, schwedisch und retro und spielt damit genau die Musik, die viele Rocker inclusive mir jetzt schon seit ein paar Jahren begeistert. In meinem letzten HYPNOS-Review ("Cold Winds") habe ich mich vehement dagegen gewehrt, Vergleiche zu den altvorderen Bands heranzuziehen, auch um zu zeigen, dass die vielen jungen Bands nicht nur der Vergangenheit frönen, sondern durchaus eigene Trademarks entwickeln.



Auf dem Vorgänger "Cold Winds" hat HYPNOS mit quietschfidelen Licks, mitreißendem Gesang und einigen überraschenden Querflöten-Einsätzen überzeugt. Man spielte 70s-Rock ähnlich wie HORISONT und YEAR OF THE GOAT mit Hang ins Progressive. Leider hat HYPNOS auf "Set Fire To The Sky" ein paar dieser Elemente von der Repertoire-Liste gestrichen. Die Flöte ist Geschichte und damit einhergehend wurden auch die Prog-Einflüsse reduziert. Dafür hat man ein wenig in die Klischee-Kiste der frühen Achtziger gegriffen und richtet sich jetzt mit starkem Fokus auf klassischen Hard Rock stellenweise neu aus.



Auch wenn dies nun nach Kritik klingt, es ist keine, denn HYPNOS überzeugt einmal mehr mit eine spürbaren Leidenschaft für das, was hier präsentiert wird.'Get Out', 'Ain't No Fool' oder 'Set Fire To The Sky' sind spritzige, eingängige, spaßbackige Rocksongs mit jeder Menge Gitarrenlicks und -Duellen. Ähnlich AUDREY HORNE, HIGH SPIRITS oder die Labelmates SVARTANATT trägt HYPNOS' Musik das Sommer-Feeling im aufkommenden Winter hinein. Auf faszinierende Weise klingen die Schweden dabei zwar immer wie Epigonen der alten Rockhelden, aber sobald man konkrete Vergleiche heranziehen möchte, kommt man in Stocken. Außer vielleicht bei 'Deadline', welches einen übergroßen 'Heaven And Hell'-Schatten wirft, sich aber erstaunlich schnell auch wieder davon emanzipiert, und selbst mit einen richtig großartigen Refrain aufwartet. Applaus dafür!



Es gibt aber auch ein paar Hänger diesmal. 'Time Is Running Out' ist ein eher halbherziger Ausflug ins Psychedelische, auch der schwedisch-sprachige Song 'Slutet' kann mit seinem "Cold Winds"-Vorgänger ('Det Kommer En Dag') nicht ganz mithalten. Ist da gegen Ende ein wenig die Puste ausgegangen? Sei's drum, HYPNOS ist eine tolle Band, "Set Fire To The Sky" ein weiteres sehr hörenswertes Album, und wer hochwertigen Hard Rock hören möchte, sollte sich unbedingt eines ihrer Alben holen.