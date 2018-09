Klassischer Prog mit abgedrehtem Saft

Seit einer gefühlten Ewigkeit beackern die Musiker von HYYPNOTHETICALL schon den italienischen Underground, konnten bereits frühzeitig mit ihrem ersten Demo auf sich aufmerksam machen, verschwanden trotz beharrlich konstanter Arbeit jedoch irgendwann im Abseits der heimischen Szene und nahmen den Weg, den parallel viele andere Acts aus dem Stiefelstaat nehmen mussten - schlicht und einfach weil das Interesse an traditionellem Progressive Power Metal nicht mehr ganz so groß ist wie noch zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts.



Dennoch ist sich das Quartett über all die Jahre treu geblieben und schiebt auch den aktuellen Release genau auf jene Schiene, auf der auch schon die letzten, leider wenig beachteten Platten fuhren. Musikalisch gibt es den üblichen Mix aus SYMPHONY X-Riffing, DREAM THEATER-Harmonien und vereinzelten Thrash-Ingredienzien, der lediglich dadurch getrübt wird, dass Frontmann Davide Pellichero gehörige Schwierigkeiten hat, seine Shouts mit adäquater Power zu bestücken und auch in den melodischen Paassagen nicht immer seinen Mann steht. Die Ausdruckskraft seiner Stimme ist relativ schwach, und das hat auch einen unmittelbaren Einfluss auf die Energie, die mit den nicht allzu vertrackten Songs einhergeht. Derweil präsentieren sich die Kollegen an den Instrumenten gerne mal verspielt, erarbeiten aber keine prägnanten Hooklines oder sonstige Widerhaken.



"Synchreality" bietet absolut solide, meist ordentliche Arbeit, doch die echten Highlights bleiben dem neuen Album verborgen - und das erklärt dann wohl auch, warum der Durchbruch bei HYPNOTHETICALL auf sich warten lässt: Die Band geht in Ordnung, ist aber nach wie vor kein Überflieger.



Anspieltipps: Industrial Memories, Rumors