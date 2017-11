Ein wildes Durcheinander. Ja, das trifft es...

Ich kann mit absoluter Sicherheit behaupten, dass es momentan kein Album gibt, das auch nur im kleinsten Ansatz Ähnlichkeit mit dem neuen Album von HYPOCHRISTMUTREEFUZZ hat. Die Belgier können sich ergo auf die Fahne schreiben, etwas Eigenständiges kreiert und damit womöglich auch Türen aufgestoßen zu haben - zumindest wenn der Output von "Hypopotomonstrosequipedaliophobia" irgendwie auch hörenswert geworden wäre. Doch die Noise-Rocker aus Gent stellen sich bewusst quer und wollen auch mit reichlich Kraft polarisieren. Und ganz ehrlich: Besser als mit den neun Songs der aktuellen Veröffentlichung könnte man die Gemüter auch nicht erhitzen. Oder direkt spalten...



Hier und dort fühlt man sich an die ersten Ideen eines MARILYN MANSON erinnert, doch die Songs von "Portrait Of An American Family" sind nur ganz lose Anhaltspunkte, die beschreiben sollen, dass zwischen Industrial Rock (marginal), Elektronik (ewas deutlicher präsent) und nervigem Hip Hop (flächendeckend aktiv) auch auf "Hypopotomonstrosequipedaliophobia" alles erlaubt ist, was in seiner musikalischen Kombination bewusst gegeneinander arbeitet.



Und genau das tut diese Band: sie arbeitet mit Feuereifer gegen den Strom, verachtet lineares Songwriting und verschließt schon vorab alle erdenklichen Schubladen, damit auch nicht mal der kleinste Schnipsel des neuen Materials irgendwann dort einsortiert werden könnte. Sicherlich ist so manches Fragment auch originell, aber das alleine reicht bei weitem nicht aus, um den Belgiern die Absolution zu erteilen. Denn am Ende ist dieses Album eigentlich nur nervenaufreibend und schrill und macht echt keinen Spaß. Denn wenn man ohne echtes Ziel experimentiert, entstehen Freiheiten, mit der nicht jede Band wirklich umgehen kann. HYPOCHRISTMUTREEFUZ gehört offensichtlich dazu!