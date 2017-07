Die fernen Welten des Josh Graham.

Nach dem Tod von Chris Cornell rückten die visuellen Statements, die SOUNDGARDEN auf den eigenen Outputs platzierte, mal wieder für kurze Zeit in den Vordergrund. Verantwortlich dafür war seinerzeit unter anderem auch Josh Graham, der als Künstler auch mit Acts wie NEUROSIS und THE DILLINGER ESCAPE PLAN zusammenarbeitete, als Musiker von A STORM OF LIGHT, RED SPARROWES und BATTLE OF MICE bereits kleine Meilensteine in der Ambient-Szene setzte und seit geraumer Zeit nun auch als Solokünstler aktiv geworden ist. Schon mit "Colony" erforschte er vor zwei Jahren spacige Soundscapes und schuf einen imaginären Science-Fiction-Soundtrack, dessen inhaltliche Dichte dem Vermächtnis des großen Musikers Graham aber noch nicht vollständig genügte. Mit "Invasion" soll dieser persönliche Nachholbedarf nun gedeckt werden - und die Chancen, dass der Solomusiker bei IIVII nun endlich auch die volle Anerkennung findet, stehen gar nicht mal so schlecht.



Dennoch sollten gewisse Voraussetzungen geschaffen sein, bevor man sich auf die neuen Stücke des Projektes einlässt. Das Material ist wiederholt sehr speziell, manchmal fast schon introvertiert, größtenteils ein stiller Genuss, der sich im Grunde genommen nicht so stark von den Titeln des ersten Albums entfernt, aber immer wieder höchste Konzentration einfordert, um die feinen Details der neuen Songs aufzusaugen. Die Experimentierfreude hält sich zwar insgesamt in Grenzen, jedoch gipfelt die vergleichsweise kompaktere Vorgehensweise in einer sphärischen Dichte, die auch dadurch gewährleistet wird, dass IIVII einen recht homogenen Ansatz verfolgt. Die gesamt Platte ist ein einziger Soundkomplex, der zwischen Elegie und Epik eine gesunde Mitte sucht und am Ende auch findet. Doch der Astronaut, den Graham zum zweiten Mal entsendet, um sein eigenes, musikalisches Weltall zu erkunden, sucht noch oft genug nach Orientierung zwischen den losgelösten Soundscapes, die das Album nicht komplett zusammenhalten können. "Invasion" hat nur einen groben Leitfaden, der sicherlich hätte konkretisiert werden müssen, um das ersehnte Laid-Back-Feeling vollständig zu manifestieren. IIVII hat ein weiteres spannendes Album konstruiert; doch die letztendliche Befriedigung ist noch nicht so intensiv, wie sich der Mastermind das sicher vorgestellt hat!



Anspieltipps: We Came Here From A Dying World (I), You Die