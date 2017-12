Der manische Wal erzählt feine Geschichten.

Dass ich das Debütalbum von I AM THE MANIC WHALE rezensieren durfte, ist jetzt erst gute 18 Monate her. Geboten wurde ausgefeilter Progressive Rock im Stile von Bands wie SPOCK'S BEARD, TRANSATLANTIC oder THE FLOWER KINGS. Der manische Wal musizierte auf hohem Niveau und hatte hörbar Spaß an seiner Sache.



Auf "Gathering The Waters" ändert sich daran genau nichts. Nein, das Album ist einfach die Ansammlung von sieben neuen Songs, die ihren Vorbildern nacheifern und es dabei schaffen, wieder wirklich Spaß an dieser Musikrichtung zu erzeugen. Denn ich muss zugeben, dass all die regressiven Progressiven bei mir zuletzt nur sehr selten liefen. Die letzten Werke der Referenzen hatten mich nur stellenweise überzeugt und so dafür gesorgt, dass die Truppen ein wenig ins Hintertreffen geraten sind.



I AM THE MANIC WHALE allerdings verbindet harmonische, mehrstimmige Gesänge, Instrumentalabfahrten, rockige und sanfte Elemente, Gast-Akkordeon und Gast-Flöte auf eine so leichtfüßige Weise, dass es einfach Spaß macht dem überraschend beweglichen Wal zuzuhören. Schwerfällig ist anders, so viel ist sicher.

Dass, abgesehen vom kurzen Instrumental 'I'll Interlude You In A Minute', jeder Song mindestens siebeneinhalb Minuten geht und gleich drei die Zehn-Minuten-Marke (weit) übertreffen, ist bei dieser Musik natürlich Standard. Dass die knapp 70 Minuten sich dabei aber nicht ziehen wie ein Kaugummi, sondern pure Kurzweil bieten, ist der eigentliche Qualitätsnachweis.



Für Prog-Afficinados, die auf neue Werke der oben genannten Vereinigungen warten, haben hier einen idealen Übergang. Es mag nicht wahnsinnig eigenständig sein, was I AM THE MANIC WHALE hier ablierfert, aber wenn wir ganz ehrlich sind, trifft das auf so ziemlich jede Band zu, die in dem Sektor unterwegs ist.