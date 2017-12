Vergeudete Talente in einem ungesteuerten Crossover aus Doom und Sludge.

Was ich bei I KLATUS einfach nicht verstehe, ist die relativ unstrukturierte Vorgehensweise, die das Doom-Outfit aus Chicago nicht erst seit gestern an den Tag legt. Die Band punktet immer wieder mit hervorragendem Sludge-Riffing und beklemmenden Soundgebilden, reißt die Arrangements dann aber viel zu häufig wieder auseinander, so dass das bedrohliche Antlitz dieser Band nie so richtig nach außen dringt.

Und auch auf "Nagual Sun" gelingt es der Band wieder vorzüglich, sich hinter ziemlich entarteten Strukturen zu verstecken und gar nicht erst zuzulassen, dass die Walze sich einmal richtig intensiv in Bewegung setzt. Die dreckigen Gitarren werden von quietschigen Leads unterbrochen, das Gebrüll dringt irgendwie nicht durch, und statt sich zumindest einmal an einer groben Struktur entlangzuhangeln, kreiert I KLATUS einmal mehr einen relativ undurchschaubaren Crossover, der mit vielen Misstönen garniert wird und schon zur Albumhälfte völlig die Orientierung verloren hat.



Warum nutzt diese Band ihr Potenzial denn nun nicht? Warum gestaltet sie auch auf ihrem vierten Album ein solch großes Durcheinander, dass die Lust an der Sache schnell verfliegt? "Nagual Sun" ist lediglich ein weiteres, schier unlösbares Rätsel und im traurigen Sinne ein Mysterium. Denn wer so viele Talente sinnlos vergeudet, der verdient auch mal einen Schuss vor den Bug. Schade, schade, schade!