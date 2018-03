Mehr über I Like To Sleep

Ja, schlafen würde ich jetzt auch wieder gerne...

Wer kann mir eigentlich mal den Unterschied zwischen anspruchsvoller Frickelei und überzogener Freak Show erklären? Denn im Falle des neuen I LIKE TO SLEEP-Silberlings scheinen die Grenzen nicht klar abgesteckt, was schließlich dazu führrt, dass man einerseits extrem fasziniert, andererseits aber noch extremer überfordert ist. Ein schwieriges Unterfangen also.

"Bedmonster" zeigt die junge Truppe aus Trondheim zwar vollkommen ambitioniert, gibt ihr aber offensichtlich auch den Freifahrtschein, jenseits aller gängiger Songwriting-Methoden zu improvisieren und der Hörerschaft den Zugang zu verwehren. Mit wirbeligen Fusion-Arrangements buhlen die Norweger von Anfang an um Aufmerksamkeit, hauen Piano-Improvissationen der wildesten Sorte heraus, definieren für ihren Bereich einen Teil der Rhythmuslehre um und weichen schließlich so weit von jedweder Norm ab, dass es nur noch schwer möglich ist, den neun Tracks von "Bedmonster" zu folgen. Hinzu kommt, dass die Band keine Scheu hat, mehrere Jahrzehnte der klassischen Rockmusik als Aufhänger zu nutzen und selbst in Retrofragen stets eine Antwort zu liefern. YES in Jazz? GENESIS im Swing-Modus? Oder gar KING CRIMSON in der Instrumental-Variante? I LIKE TO SLEEP weiß um die Vorzüge der Legenden, schafft sich aber dennoch einen eigenen Kult, der zeitweise jedoch auf wackligen Beinen steht. Denn das Material schwankt zwischen spannend und anstrengend und pendelt zumeist zur letztgenannten Eigenschaft aus.

Über musikalissches Talent muss man hier nicht streiten, über technische Fähigkeiten ohnehin nicht. Doch zwwischen Genuss und totaler Anspannung besteht ein enormer Kontrast, den die Norweger auf "Bedmonster" nicht so recht in den Griff bekommen. Fusion-Fanatiker müssen natürlich reinhören, alle anderen sollten sich selbst schützen, denn irgendwann sind die Knoten in den Ohren zu krass!

Anspieltipp: The Wrong Kind Of Bedstories