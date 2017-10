Viele sympathischen Ecken und Kanten, wenig Geschlossenheit.

Wir haben es hier mit der Koblenzer Metalband I.M. NAIL zu tun, die sich 2012 gegründet hat und uns jetzt mit "Darkness For Rent" die zweite EP vorlegt. So viel zu den kurzen Einstiegsfakten.



Musikalisch ist das moderner, grooviger Metal, der gelegentlich ein wenig an bessere Neunzigerjahre erinnert, trotzdem aber vor allem im Gesangsbereich den Spagat zu der Neuzeit schafft. Die fünf Songs der EP sind schwer zu kategorisieren, da das Quartett seine Musik sehr variabel gestaltet und mit vielen positiven Überraschungen aufwartet. Doch genau dieser Umstand könnte auch das größte Problem sein, denn noch scheinen I.M. NAIL ihren eigenen Weg nicht gefunden zu haben. Der Titelsong eröffnet die achtzehn Minuten recht rockig, schiebt und groovt ordentlich und Gitarrist Mike Klockner setzt mit seinem rauen Organ erste positive Akzente. Das Ende mit seinem Ausflug in die Barmusik überrascht und zaubert ein fettes Grinsen in mein Gesicht. Im zweiten Song 'New Born' nimmt das Quartett ein wenig das Tempo heraus und der Klargesang des zweiten Gitarristen Danny Klockner übernimmt immer mehr die Führung. Auch dieser Song groovt, wartet mit einem sehr starken, atmosphärischen Break auf und avanciert zum Albumhöhepunkt. Nach dem Akustikinstrumental ist 'A Bitter Pill' ein moderner Rocksong mit dominanten Keyboards und ausschließlich melodischem Gesang, während das punkige 'Hell' der temporeiche Abschluss eines kernigen Metalalbums ist, das keinen wirklich roten Faden besitzt und auch keine richtig großen Refrains beinhaltet. "Darkness For Rent" ist trotzdem insgesamt ein cooles Album mit sehr guten Ideen, dem es noch ein wenig an Homogenität fehlt. I.M. NAIL macht vieles richtig, aber eben nicht in allerletzter Konsequenz.



Die Produktion ist grundsätzlich in Ordnung, wobei es die Energie des Schlagzeugs in Zukunft zu finden gilt und die Soli aus der Hallfahne geholt werden sollten. Die Aufmachung des Digipacks ist mehr als amtlich. In diese 5-Song-EP kann über die Bandpage reingehört und bestellt werden. Sollte man im Auge behalten.



Anspieltipp: New Born