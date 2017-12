Elektronik im organischen Kosmos

All denjenigen, die bei elektonischen Klängen, Samples und verträumten Popsounds die Zehennägel in die Senkrechte schießen, sei empfohlen, ab jetzt nicht mehr weiterzulesen. Oder doch? Denn das I WEAR EXPERIMENT bewegt sich definitiv nicht auf den konventionellen Sohlen typischer Elektro-Sneakers, sondern spielt mit allen zur Verfügung stehenden Elementen, um am Ende ein möglichst organisches Resultat zu erzielen. "Patience" ist zwar mitnichten ein Album aus der Rock & Roll-Sparte, aber durchaus eine jener experimentellen, grenzüberschreitenden Platten, an denen ein Vorbeikommen nach jedem weiteren Durchgang noch schwerer wird.



Die Truppe aus Estland wiegt einen immer wieder in Sicherheit und spielt mit melancholischen Dreampop-Elementen, kreiert sehr unterschiedliche Stimmungen und vor allem eine Menge Harmonie, erweitert das Spektrum dann aber wieder ruckartig um belebte EBM-Einsprengsel, arg verspielte Samplings und elektronische Muskelspielchen, die jedoch zu keinem Zeitpunkt in den luftleeren, sterilen Raum abdriften. Und das ist genau die Qualität, mit denen I WEAR EXPERIMENT am Ende auch das entsprechende Punkteresultat einfährt.



Ob es tatsächlich so viele Stilmittel sind, die "Patience" von vergleichbaren Platten abgrenzen, sei mal dahingestellt. Doch die Band aus Talinn verkörpert einfach eine musikalische Leidenschaft, die sich nicht von sanfter Elektronik oder harschen Beats niederringen lässt, sondern authentisch emotional bleibt und nicht zuletzt mit seinen eindringlichen, oftmals einprägsamen Melodieversätzen fesselt. Und der Clou: Man muss nicht einmal elektroaffin sein; denn "Patience" ist sehr universell aufgestellt und überzeugt mit vielen tollen Ideen jenseits des Tellerrands.



Anspieltipps: Deepfreeze, No Way Back, Hyperstress