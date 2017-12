Standard-Doom mit zu wenigen Ausreißern

Depressionen, Verlust, generalisierte Ängste: I, FORLORN greift die klassischen Themen traurigen Doom Metals mit großer Entschlossenheit auf und schickt sich an, dem letztjährigen Demo ein ebenso berauschendes erstes Album zur Seite zu stellen. Leider ist das Ansinnen des niederländischen Einzelgängers I nicht flächendeckend überzeugend umgesetzt worden, denn die Sounds auf "My Kingdom Eclipsed" haben gerade zum Auftakt erhebliche Schwierigkeiten in Schwung zu kommen und die Emotionen auch authentisch zu teleportieren. Den melodischen Parts fehlt das Gänsehaut-Feeling, die Arrangements sind ziemlich starr und nicht allzu dynamisch, und am Ende bleiben Tracks wie 'Behind The Sun' und 'House Of Glass' lediglich Standardware, der man in der deutlich übersättigten finsteren Szene keine weiteere Beachtung zukommen lassen muss.

Doch "My Kingdom Eclipsed" hat ein nicht zu unterschätzendes Steigerungspotenzial, das sich vor allem im mittleren Albumdrittel entfaltet und mit Nummern wie 'Hysteria' und 'Spiral's End' final zur internationalen Klasse aufschließen kann. Das Material ist mit einem Mal variabler, die melodischen Passagen werden effizienter eingebunden, die Gesangsdarbietung wirkt auch ein wenig entschlossener, und alles in allem ist das Songwriting besser ausbalanciert. Leider bleiben Stücke wie 'The Fragile Beast' und 'Embers' aber dann wieder hinter den just geschürten Erwartungen zurück und gestalten das Finish genauso unspektakulär wie die Startsequenzen.

Und so gerät die erste Scheibe aus dem Hause I, FORLORN zu einem eher mittelprächtigen Vergnügen, das zwar kurzzeitig aufhorchen lässt, im Großen und Ganzen aber nur sehr eingeschränklt überzeugen kann.

Anspieltipp: Spiral's End