Langatmiges Alternative-Irgendetwas, dem schnell die Puste ausgeht!

Diese Norweger haben definitiv noch einen langen Weg vor sich, sollten sie weiterhin an den eigensinnigen Ideen festhalten, die sie auf ihrer neuen EP verewigt haben. I, THE BETRAYER sieht sich selbst als Bindeglied zwischen ANTHRAX, SOILWORK und VOLBEAT, hat aber mit keinem der genannten Acts wirklich bindende Parallelen. Stattdessen wollen die Nordeuropäer mit verschrobenen Alternative-Gitarren, einigen eher uninspirierten Hardcore-Parts, Ingredienzien aus dem Post-Metal-Sektor und gelegentlichen Indie-Ausflügen eine Mixtur erschaffen, die vor allem eigenständig sein soll. Genau das ist der Band auf "7" auch gelungen - mehr aber leider nicht.



I, THE BETRAYER kann sich noch nicht auf einen greifbaren Konsens im Songwriting einigen. Fluffigere Alternative-Rocker wie 'Credulity' und 'Selfish Ride' stehen zu Beginn der immerhin 31-minütigen Veranstaltung auf verlorenem Posten, wohingegen das nichtssagende 'Conformity' so sehr damit beschäftigt ist, überhaupt mal eine geeignete Idee zu entwickeln, dass man auch für die zweite Albumhälfte größtmögliche Langeweile fürchtet. Immerhin gibt es mit 'Humanity' dann einen Track, in dem die experimentelle Haltung der Norweger halbwegs akzeptabel umgesetzt wird. Doch auch das hilft nicht viel, wenn im Anschluss wieder lahme Indie-Gitarren und introvertierte Melancho-Sounds gemeinsame Sache machen, ohne dabei wirklich emotional zu sein. Oder kurzum: Ein kurzer Austritt aus der latenten Trägheit ist noch längst kein Befreiungsschlag aus der musikalischen Lethargie, die I, THE BETRAYER hier vorlebt.



Sicherlich ist die Band nicht frei von Talent, doch wenn es ums Songwriting geht, ist auf "7" vorwiegend schöpferische Ebbe angesagt. I, THE BETRAYER sucht nach einem geeigneten Label - und man darf sicher sein, dass die neue EP nicht die beste Grundlage für den Findungsprozess ist!