Metalcore im Perfection-Modus!

Manchmal ist die Grenze zwischen Ratlosigkeit und Euphorie so schlecht bewacht, dass man gerne auf die positive Seite rüberspringt und sich um die üblichen Bedenken nicht mehr sorgen möchte. Bei IAMSIN müsste man nämlich eigentlich ankreiden, dass die Finnen nach völlig vorhersehbaren Strickmustern arbeiten, Zutaten von mindestens neun Zehnteln der prominenteren Metalcore-Vertretungen verwenden und die übrigen zehn Prozent mit Elementen aus dem heimischen, melodischen Death Metal auffüllen. Frech? Ja, allerdings!

Nun lässt sich aber auf gar keinen Fall abstreiten, dass die zwölf Stücke von "Kings & Queens" zum Allerbesten gehören, was der Sektor in den vergangenen Jahren erleben durfte. Nicht nur dass die Band die Symbiose aus aggressivem Riffing, mächtigen Grooves und herausragenden Melodien perfekt auf den Punkt gebracht hat - sie steuert gleichzeitig einige der stärksten Hooklines bei, die man jemals aus der opulent besetzten finnischen Szene vernehmen durfte. Eine Kostprobe? Ein besonderer Anspieltipp? Nein, besser nicht, denn gleichzeitig möchte man die übrigen Songs nicht geringer schätzen oder überhaupt irgendwelche qualitativen Schwankungen erwähnen, die de facto gar nicht da sind. Es ist schlicht und ergreifend perfekt, was die Band hier durch die Boxen jagt. Zwölfmal gibt es aufs Maul, zwölfmal wird man sofort wieder mit fantastischen Melodien zur Ruhe gestellt, und zwölfmal hat man den Eindruck, dass man jetzt wie ein Irrer herumspringen, -bangen, -turnen und -schreien muss, um diese unendliche Begeisterung rauszulassen, die "Kings & Queens" auslöst.

Scheißegal, wie weit die Band sich in den konventionellen Modus beamt, am Ende zählt nämlich nur, was ihr Material entfacht - und das ist grenzenlose Freude über einen der besten Genre-Releases aller Zeiten!

Anspieltipps: die Songs 1-12