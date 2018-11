Das russische Duo im goldenen Licht Norwegens untergehender Sonne.

Norwegen ist ein wunderschönes Land. Jeder, der hier widerspricht, war noch nie dort. IAMTHEMORNING ist eine wunderbare Band. Jeder, der hier widerspricht ... okay, lassen wir das. Für mich sind Norwegens überwältigende Natur und IAMTHEMORNINGs Musik ein "Perfect Match". Wie könnte man die Sonnenuntergänge über dem Meeresspiegel, die rauen Fjordlandschaften und majestätischen Gebirge besser untermalen als mit Marjana Semkinas und Gleb Kolyadins gefühlvoller wie hochspannender Musik. Wie diese klingt, könnt ihr versuchen, aus meinen Schwärmereien zu "Belighted" oder "Lighthouse" abzuleiten.



Aufgenommen wurde "Ocean Sounds" auf Giske, einer abgelegenen norwegischen Insel. Das russische Duo hat sich hier mit vier weiteren Musikern inklusive einem Cellisten, die von 2015-2017 dem Live-Lineup von IAMTHEMORNING angehörten, für eine Weile einquartiert. Dargeboten wird so etwas wie ein "Best Of" der bisherigen Diskografie. Hier Highlights zu nennen ist höchst subjektiv, doch Songs wie 'To Human Misery', '5/4' oder das experimentelle 'Chalk And Coal' spielen für mich in einer Liga mit den besten TORI AMOS-Songs. Auf dieser BluRay hat man nun die Möglichkeit, Gleb Kolyadins stark klassisch inspirierter Pianokunst einmal genauer auf die Finger zu schauen oder aber Marjana zu bewundern, wie sie sich in ihre Musik fallen lässt und dabei das Innerste nach außen kehrt.



Zwischen den Songs gibt es dann ein paar Naturaufnahmen zu verschiedenen Tageszeiten, von denen ich gerne in Kombination mit der Musik mehr gesehen hätte. Am Ende bietet diese BluRay aber in erster Linie ein IAMTHEMORNING-Wohnzimmerkonzert in besonders schönem Ambiente. Das ist nett zum Anschauen, zumal die Musiker oft in einem goldenen, natürlichen Sonnenlicht eingefangen wurden. Die Audio-CD allein macht mich aber auch schon glücklich. Die Nummern wirken im Vergleich zu den Studioversionen nicht allzu sehr verändert, vielleicht aber noch einen Tick natürlicher, und der Sound ist einfach wunderbar ausdifferenziert und warm. Und dennoch bekommt der, der die BluRay bis ganz zum Ende anschaut, noch ein Schmankerl, nämlich 'Blue Sea'. Das ist ein kurzer neuer Track mit Marjana an der Akustikgitarre und ein paar Klavierfarbtupfern von Gleb. Irgendwie ist das sehnsuchtsvolle skandinavische Melancholie pur und macht Lust auf Album Numero 4.