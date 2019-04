Und die Geschichte nahm ihren Lauf...

Welch perfektes Timing! Am 12. April 1989 erblickte die erste ICED EARTH-Veröffentlichung das Licht der Welt. Es handelte sich um die berühmt berüchtigte "Enter The Realm"-Demo-Duftmarke, die den Startschuss einer verheißungsvollen und energiegeladenen Karriere ebnen sollte. Alles roch damals himmlisch nach US-Metal-Underground: Das Artwork, die Produktion, die rohen Songs und das Feuer, was damals in dem Gespann aus Übersee loderte. Anderthalb Jahre später folgte dann das selbstbetitelte Debütalbum und der Rest ist Geschichte.



30 Jahre später – auf den Tag genau – gibt es sie wieder, die "Enter The Realm"-Demo. Da bislang sämtliche Tracks nur auf irgendwelchen Compilations verfügbar waren, entschlossen sich Schaffer und Century Media jenes Demo, das Ende der 1980er Jahre einschlug wie eine Bombe, noch einmal neu zu veröffentlichen. Mit überarbeitetem, wirklich tollen Artwork in einem schicken Digipack versehen, macht "Enter The Realm" immer noch einiges her, ist ein unheimlich wichtiges Zeitzeugnis der damaligen Schaffensphase und erfreut sich auch drei Dekaden später noch immer einer großen Beliebtheit.



Sammler aufgepasst: Zum allerersten Mal erscheint das erste und einzige ICED EARTH-Demo offiziell auf Vinyl als hochwertige 12'' EP mit 180g Vinyl, Gravur auf Seite B, Einleger und Poster, sodass die prunkvolle Nostalgie nun in Gänze das Heft in die Hand nimmt. Und was ist zu den einzelnen Songs zu sagen? Diese wurden hierfür weder neu eingespielt noch gemixt, lediglich das Mastering wurde für die Vinyl-Version überarbeitet. So verlieren Tracks wie 'Enter The Realm', 'Colors' und 'To Curse The Sky' weder den Biss noch die Klasse von damals, alles unverfälscht, roh und 100% ICED EARTH anno 1989.



Wer also seiner Plattensammlung einen wertvollen Rohdiamanten hinzufügen möchte, ist mit dieser Kostbarkeit definitiv an der richtigen Adresse. Und Schaffer tat auch gut daran, nichts an den Songs zu verändern, sodass auch Gene Adams, der erste von einigen ICED EARTH-Sängern auch 30 Jahre später noch verdientermaßen zu Wort kommen darf. Alles richtig gemacht also im Hause Bodenfrost, wir freuen uns auf die nächsten 30 Jahre!