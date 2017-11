Verlässlichkeit ist ihre Tugend!

Den Jahresabstand zwischen ihren Veröffentlichungen haben die drei Kalifornier beibehalten, ihre stilistische Ausrichtung ebenso. Kurz, wer IDLEWAR kennt, darf sich darauf verlassen, fetten Heavy Rock im Blues-Mantel und mit Stoner Rock-Schlagseite genießen zu dürfen und alle 12 Monate Nachschub zu erhalten.



Der wird auch auf "Rite" (cooles Cover übrigens!) mit entsprechender Hingabe kredenzt, denn auch daran hat sich bei den Burschen aus Orange County zum Glück nichts verändert. Offenbar aber haben sich Pete Pagonis (dr.), Rick Graham (guit.) und James Blake (bass, voc.) im Vorfeld ein klein wenig mehr an 90er-Hereon orientiert als in der Frühzeit der Bandexistenz.



Dadurch liegt das Dreiblatt aktuell näher an FU MANCHU, NEBULA oder CLUTCH als das noch bei den Songs der Debüt-EP "Dig In" der Fall war. Die 70er-SABBATH und ZEPPELIN-Wurzeln sind aber immer noch präsent, wobei es vor allem der Groove von Bill Ward und Geezer Butler ist, der den Jungs in Fleisch und Blut übergegangen sein dürfte.



Der einmal mehr überzeugende, weil überaus authentisch und beseelt klingende, Gesang von James, lässt darüber hinaus erneut den gewaltigen Einfluss von Chris Cornell erkennen, wobei dieser vor allem in den walzenden, temporeduzierten Nummern wie etwa dem, mit einer geballten Dosis KYUSS aus den Boxen erschallenden Opener 'Sullen Moon', oder dem geradezu manisch anmutenden 'Panic', am besten zur Wirkung kommt.



Warten wir ab, was uns da als Nächstes ins Haus steht, viel sollte zum Durchbruch jedenfalls nicht mehr fehlen. Und wenn die Burschen ihren Elan weiterhin beibehalten, sollte es auch nicht allzu lange dauern. Ihr Wort haben sie mit 'Keep Your Word' jedenfalls schon mal gegeben.