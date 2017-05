Einmal rütteln und schütteln bitte - und dann kommt der Punk!

Da hat das einstige REFUSED-Comeback scheinbar noch einmal völlig neue Energien freigesetzt: Die beiden Norweger, die hinter IEATHEARTATTACKS stecken, sind zwar nicht unmittelbar von den Noisecore-Heroen beeinflusst, haben aber einige Facetten für ihren Sound übernommen und das Ganze durch den Punk-Mixer gejagt, um das eine oder andere Schleudertrauma zu initiieren. Und siehe da: Auf "Please Just Dance Death" wird einem tatsächlich schnell schwindelig, weil Jompi und Noppers Myreneine ganz klare Idee haben, wie sie gewaltige Screamo-Attacken, flotte Hardcore-Grooves und ungezügelten Punk am besten zusammenbringen können.



Schade ist daher, dass die Nordeuropäer ihrem energetischen Treiben nach 21 Minuten wieder ein jähes Ende setzen, denn auch wenn IEATHEARTATTACKS in dieser Zeit einige deutliche Standpunkte klargemacht hat, würde man sich gerne noch ein bisschen mehr von Tracks wie 'Refuge Tropicana' und 'Two-step' durchschütteln lassen. Doch der tödliche Tanzunterreicht beschränkt sich letzten Endes ja auch nicht bloß auf die ultimative Attacke, sondern bietet durchaus Spannungsfelder, in denen die Band experimentieren kann. 'M.I.A.' und 'You Will Try To Escape' sind solche Ausbruchsgelegenheiten, die das Duo sofort nutzt, um den geamten Bandsound etwas breiter aufzustellen - ohne dabei etwas kontrollieerter oder gar gezügelter vorgehen zu müssen.



Unterm Strich ist "Please Just Dance Death" eine einzige Explosion, deren Zündmechanismus bereits mit dem ersten Takt betätigt wird. Die Norweger sind wild, wütend und entschlossen und wissen genau, wie sie ihre Emotionen musikalisch wirkungsvoll in Szene setzen können. IEATHEARTATTACKS ist noch frisch und unverbraucht und liefert schließlich ein Debüt ab, das die Messlatte für die folgenden Scheiben sehr hoch ansetzt!



Anspieltipps: M.I.A., You Will Try To Escape, Two-step