Hektisch, widerspenstig, kontrastreich und trotz allem spannend!

Auch wenn Teile dieses Albums deutlich polarisieren, strahlt "The Shadow" etwas Faszinierendes aus, das unmittelbar mit seiner Schöpferin Lilita Arndt zusammenhängt. Die Musikerin und Songschreiberin aus der Ukraine ist das einzige Mittglied bei IESCHURE, "The Shadow" ist ihr erster Output unter diesem Namen, und irgendwie spürt man auch, dass bei der Konzeption und Zussammenstellung des Albums noch nicht alle Puzzlestücke perfekt zusammengepasst haben.

Doch aus mehreren Gründen will man den etwas eigenartigen Mix aus rasendem Black Metal und epischen Gothic-Passagen nicht disqualifizieren. Zwar nervt Madama Ardnt ein wenig, wenn sie wie eine Furie schreit und fast schon hysterisch ins Mikro brüllt, doch wenn sie die musikalischen Kontraste zwischen blankem, hasserfülltem Purimus und leicht aufgeblähter Theatralik insszeniert, bleibt definitiv etwas Gefälliges haften, das sich mit jedem weiteren Durchgang noch intensiver setzt. Und genau das war nach den ersten Höreinddrüccken definitiv nicht zu erwarten.

Dennoch hält sich die Begeisterung vorerst in Grenzen, weil "The Shadow" einerseits mit einer recht schwachen Produktion zu kämpfen hat und andererseits noch nicht in allen Parts mit den genannten Gegensätzlichkeiten punkten kann. Der Startschuss ist definitiv noch zu wild und unkontrolliert, und erst ab der Mitte des Albums bekommen die Songs eine weniger hektische Linie. Aber es sind die vielen kleinen Nadelstiche, die die Ukrainerin zwischenzeitlich setzt, die das Ganze trotz allem beleben und vor allem Freunden des melodischen 90er Black Metals gefallen dürften. Der Vergleich mit CRADLE OF FILTH wurde zwar bewusst nicht gewählt, weil die Briten noch viel mehr Pomp in ihre Songs geklatscht haben. Aber umgekehrt sollten Fans von Dani und Co. auch die Nummern von "The Shadow" gefallen - zumindest ist davon auszugehen.

Anspieltipps: What Waits In The End, Before The New Dawn Comes