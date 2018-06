Die Kult-Metaller sind zurück.

IGNITOR aus Texas konnte im Underground anfangs viel Staub aufwirbeln. Die Alben mit Kult-Sänger Jason McMaster (HOWLING SYCAMORE, Ex-WATCHTOWER) waren aber auch bei uns durchaus umstritten . Auch beim fünften Album "Haunted By Rock & Roll" ist der Gesang ehrlich gesagt der größte Schwachpunkt der Scheibe. Jason McMaster, der ja durchaus mal geniale Momente hatte, singt oft konsequent am sauberen Ton vorbei, und nur durch Charme und einen gewissen Kauzfaktor kann man das hier nicht wettmachen.

Dazu ist das Songwriting eher bieder. Geboten wird rockiger US Metal ohne Epic-Touch (der "The Spider Queen" durchaus noch aufwertete). Dabei ist insgesamt alles gut produziert, aber die Songs sind einfach zu langweilig, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Dass die Band versucht, sich vor allem über den bekannten Sänger zu verkaufen, steht außer Frage, aber rein qualitativ würde ein Wechsel am Mikro hier sicher gut tun.

Ich habe mich lange schwer getan, Stellung zu diesem Album zu beziehen, denn ich habe keine Freude daran, verdiente Underground-Bands mit miesen Noten abzuwatschen. Und ich muss auch klar sagen: Wir haben es nicht mit einem Totalausfall zu tun, sondern einfach mit einer ziemlich langweiligen und mies gesungenen Scheibe. Mit einem anderen Sänger und drei bis vier Hits hätten wir sofort ein ordentliches Album im 7-8-Punkte-Bereich.

So bleibt es aber teilweise anstrengend. Natürlich könnt ihr hier mal reinhören, und US-Metal-Allessammler kommen an dem Album nicht vorbei. Ich sage aber mal, dass gerade in diesem Sektor gerade so viel bessere Scheiben auf den Markt kommen, von EMBLEM, OLD WOLD, VATICAN oder SYRUS, dass man hier nicht zuschlagen muss. Dafür ist es einfach zu durchschnittlich geworden.

Anspieltipps: Heavy Is The Head That Wears The Crown, Nomad