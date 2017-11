Solide Standards, aber auch feine, finstere Unterhaltung

IGNOMINIOUS ist in der Draufsicht eine recht exotische Band; die Mitglieder stammen aus der Slowakei bzw. aus der ungarischen Provinz, bringen eigentlich eine Menge Einflüsse aus der heimischen Folklore mit, haben sich aber doch entschieden, es bei spartanischem, melodischem Black Metal zu belassen.



Der Output ihres inzwischen schon vierten Albums gibt den Osteuropäern aber durchaus Recht, selbst wenn die Strickmuster von "The Throne And The Altar" relativ überschaubar sind und die Herrschaften sich im kreativen Sinne nicht sonderlich weit aus dem Fenster lehnen. Die acht Stücke bieten vertraute Ware mit einer ausreichend aggressiven Haltung, feinen sphärischen Passagen und einer sehr gut ausbalancierten Mischung aus melodischen und dissonanten Phasen. Verschiedene skandinavische Acts mit ähnlich primitiven Elementen haben hier die Saat ausgestreut, die IGNOMINIOUS nun mit ansehnlichem Erfolg ernten kann, und auch wenn es auf "The Throne And The Altar" wenige Momente gibt, in denen man vor Begeisterung so richtig aus dem Häuschen sein muss, ist die neue Platte eine beständige, solide und in einigen Passagen auch mitreißende Angelegenheit, die man Anhängern einprägsamer schwarzer Kost durchaus empfehlen kann.



Nur, und das sollte am Ende auch klar sein: IGNOMINIOUS ist im Grunde genommen ein Lieferant für Standardkost, dies zwar auf einem anständigen Niveau, aber musikalisch auch wieder so weit begrenzt, dass man keine großen innovativen Impulse erwarten darf. Als Verfechter traditioneller, melodischer Black-Metal-Ware wird man damit schnell zufrieden sein; aber wer darüber hinaus noch etwas Spezielles sucht, wird bei "The Throne And The Altar" sicher nicht fündig. Was aber eben auch nichts daran ändert, dass die Platte unterm Strich dennoch überzeugt...



Anspieltipps: Burning Priest, Foul Feast