Viele Köche zaubern einen leckeren Brei

Ossy Pfeiffer hat länger überlegen müssen, ob er das Material von "A Line To Cross" im Alleingang realisiert, oder einmal mehr auf die Dienste einiger langjähriger Freunde und Mitstreiter zurückgreift, die ihm bei der ersten Scheibe von IGNORE THE SIGN beratend und natürlich musizierend zur Seite stehen können. Letztendlich hat er sich für die zweite Variante entschieden und mit MSG-Gitarrist Steve Mann und ELOY-Schlagwerker nebst anderen auch prominente Gastakteure für sein Bandprojekt gewinnen können.

Deren Erfahrung, kombiniert mit dem Know How des Masterminds, sollte eigentlich vorab schon ein Garant für ein packendes Hardrock-Album sein, allerdings kämpft "A Line To Cross" hier und dort noch mit einigen Startschwierigkeiten, weil die Hooks nicht auf Anhieb sitzen, die Grooves ein bisschen trocken sind und die Band sich noch nicht entscheiden wollte (oder konnte), ob sie als klassisches AOR-Outfit oder doch als zeitgemäß arbeitende, aber trotzdem traditionell orrientierte Gruppe vorgehen möchte. Erst nach dem ersten Drittel kristallisiert sich langsam aber sicher eine Linie heraus, die IGNORE THE SIGN dann auch konsequent bis zum Ende verfolgt. Die Melodien offenbaren sich als angenehmer Mittelweg aus RAINBOW- und UFO-Widerhaken, das rhythmische Grundgerüst kommt immer besser in Schwung, und Frontmann Pfeiffer ist ohnehin unstrittig überzeugend, dies aber auch schon in den ersten Tracks von "A Line To Cross".

Und so ist das neue Album eigentlich genau das geworden, was man von der namhaften Besetzung hätte erwarten können. IGNORE THE SIGN steht für melodischen, klassischen und modern produzierten Hardrock, den Freunde des Genres trotz der genannten Anfangsprobleme auf jeden Fall mal antesten sollten!

Anspieltipps: The Story Isn't Over, Can't Find The Door