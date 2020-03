Wenn man glaubt, alles gehört zu haben, kommt IGORRR um die Ecke.

Die französische Avantgarde schlägt wieder zu! "Spirituality And Distortion" heißt das neue Album von IGORRR beziehungsweise Mastermind Gautier Serre und wird erneut absolutes Erstaunen hinterlassen, ob aus Zu- oder Abneigung ist dabei fast hintergründig. Im Prinzip wird der Weg vom Vorgänger "Savage Sinusoid" (2017) weitergeschrieben und eine eigentlich unmögliche Melange aus Klassik, Folk, Breakcore, Extrem-Metall und einer nicht geringen Menge Wahnsinn kredenzt. Das kann man sich weder richtig vorstellen, noch richtig beschreiben, ist aber total großartig - gesetzt, man steht nicht auf musikalische Korsetts.

Denn musikalisch gibt es kaum was, was es nicht gibt: Von zarten Gitarrenklängen und Streichern, über Akkordeon und Cembalo, hin zu harten Riffs und ballerndem Schlagzeug, durchbrochen von Drum'n'Bass- und anderen elektronischen Spielarten, die ich gar nicht alle beschreiben kann.

Im direkten Vergleich zum besagten Vorgänger fällt auf, dass der Metal-Anteil nochmal hochgeschraubt wurde, was durch das Feature vom Corpsegrinder ('Parpaing') nochmal untermauert wird. Der Gesangsanteil, beziehungsweise der Part, der wie Gesang klingt, wurde auf Albumlänge meines Erachtens jedoch etwas reduziert, wird aber grundsätzlich wieder geteilt von den ÖXXÖ XÖÖX-Musikern Laure Le Prunenec und Laurent Lunoir, wobei Erstere deutlich den Hauptanteil trägt.



Auf weitere Details einzugehen, würde den Rahmen sprengen, denn "Spirituality And Distortion" gleicht einem Füllhorn an Kreativität. Auf jeden Fall weiß man 14 Songs später, dass IGORR mit "Spirituality And Distortion" ein verdammt starkes Album veröffentlicht hat - zwischen Walzer, Electronica und Blast Beats.