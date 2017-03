Neues aus dem chilenischen Underground.

Aus der chilenischen Hauptstadt Santiago stammt diese Formation, die 2012 zusammenfand, um dem Heavy Metal in traditioneller Form zu frönen. "Klassisch" ist auch der aus der griechischen Mythologie entlehnte Bandname, und auch der Umstand, dass die Burschen zunächst mit "Into The Nightmare", einem Demo in Mini-Auflage, auf sich aufmerksam machen wollten, hat etwas Traditionelles.



Das Teil wurde 2013 aufgenommen und in erster Linie bei den Gigs in der Heimat verhökert, das Material - sprich die drei Songs und das Intro - sind nun aber essentieller Bestandteil der ersten CD der Fünfers. Eröffnet wird "The Presence" von aktuelleren Songs, wobei bereits der namensgebende Opener klarmacht, dass sich IKELOS auch in der Gegenwart in erster Linie an den frühen IRON MAIDEN sowie diversen anderen Formationen jener Epoche und Provenienz orientiert.



Ab und an kommt aber auch eine gehörige Portion JAGUAR-Speed dazu, etwa im Up-Tempo-Brett 'Nanjing', das thematisch von dem durch japanische Besatzer angerichteten Gräuel in der früheren chinesischen Hauptstadt handelt. Dieser musikalischen Abrissbirne folgt mit 'Dream Deep' die ruhigste Nummer, in der die Band ihr Gefühl und ihre Kompetenz für atmosphärische Klänge beweist. Nicht zuletzt die geschickt gewählte Songreihenfolge dokumentiert dadurch auch die aktuelle Bandbreite des Klangbildes der Chilenen, aber auch deren Entwicklung seit den Anfängen.



Die folgenden alten Demo-Tracks sind nämlich nicht dermaßen abwechslungsreich ausgefallen, sondern werden durch die Bank im typischen Early-NWOBHM-Style vorgetragen, "Galopp-Rhythmen" inklusive. Aber nicht nur die Songs selbst, auch der Gesang von Jaime "Violent Mind" erweist sich als gereift. Denn auch wenn er noch immer nicht durchgehend sattelfest wirkt, so hat er sich zumindest jene schrillen Versuche abgewöhnt die schlicht unnachahmliche Verrücktheit des jungen John Gallagher zu erreichen.



Doch auch wenn längst noch nicht alles perfekt ist, handelt es sich bei IKELOS um einen durchaus interessanten Newcomer-Act für alle, die ihren Metal bevorzugt in typisch britischer Machart zu sich nehmen.