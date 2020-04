Ein wunderschönes Schauermärchen aus Italien.

Ich schreibe hier recht selten über Progressive Rock. Zum einen, weil wir dafür ganz andere Experten haben, die sich berechtigterweise die Promos unter den Nagel reißen. Zum anderen, weil ich oft befürchte, es könnte doch zu komplex sein und mich abschrecken. Um IL SEGNO DEL COMANDO wollte sich allerdings niemand kümmern. Also hörte ich mal hinein in das neue Album der schon seit Dekaden aktiven (aber mir und unserer Seite völlig unbekannten) Italiener. Und ich war direkt verschossen. Hier geht es an erster Stelle nämlich nicht um Progressivität ob der Progressivität Willen, sondern um tolle Songs und eine großartige Atmosphäre. Naja, dass man an "L'Incanto Dello Zero" auch rein technisch nichts aussetzen kann und die Beteiligten ihr Können immer mal wieder unter Beweis stellen möchten, ist natürlich ein schicker Bonus, der auch dazu beiträgt, dass die Band die Flagge des Progressive Rocks hissen darf.

IL SEGNO DEL COMANDO mengt dem interessanten Rock-Ansatz einen großen Batzen klassischen Gruselkino-Soundtracks bei und sorgt allein schon durch die Wahl der Muttersprache für gespannte Augenbrauen. Das alles klingt so interessant, dass ich der knappen Stunde Spielzeit keine Sekunde rauben möchte. Da wird mal bombastisch georgelt, mal klingt das Keyboard nach gruseligem Cembalo. Immer wieder solieren die Gitarren munter dazwischen, dann gibt es wieder packende Bassläufe, die keine anderen Saiten zulassen. Oder es geht beides Hand in Hand wie beim Instrumental-Schönling 'Lo Scontro', garniert mit erstklassigem Stöckerspiel. Ach, es gibt so viel zu entdecken auf "L'Incanto Dello Zero". Ich verstehe zwar trotz meines kleinen Latinums kein Wort, aber dennoch begeistert mich auch der durchweg klare Gesang. Zerbrechlich, dramatisch und einfach mitreißend schön - ich hänge an Morellos Lippen, wenn er das balladeske 'Nel Labirinto Spirituale' intoniert.

Mich haut die Mischung aus Progressive Rock, Soundtrack, Hard Rock und Gothic Rock ziemlich aus den Latschen. Ich wusste es vorher nicht, aber IL SEGNO DEL COMANDO hat mir gefehlt - das ist Prog Rock ganz nach meinem Gusto. Ein ganz großer Geheimtipp, wenn es mal etwas anderes sein darf.