Danish Dynamite frei von Alterserscheinungen

Ich kann es ehrlich gesagt kaum glauben. "Reveal Your Soul For The Dead" ist bereits das 15. Studioalbum von ILLDISPOSED!? Ernsthaft? Tatsächlich hätte ich, wenn man mich gefragt hätte, auf das vielleicht siebte oder maximal achte Studioalbum getippt. Aber 15? Das ist echt schon eine massive Anzahl von Alben. Und dazu kommt auch noch, dass die Dänen einen eigentlich nie enttäuschen. Im Gegenteil, die letzten drei Alben konnten sogar ziemlich überzeugen.

Lustigerweise habe ich kurz bevor ich wusste, dass ich die neue ILLDISPOSED-Scheibe reviewen darf, wieder das Verlangen gehabt, mich mit den Dänen auseinanderzusetzen. Dementsprechend hoch waren meine Vorfreude aber auch meine Erwartungen vorm ersten Hördurchgang. Naja, hohe Erwartungen sind nicht immer gut für eine Scheibe. Eigentlich kann man dann nur enttäuscht werden und so war es auch nach dem ersten Durchgang von Album Nr. 15. Keine massive Enttäuschung, eher war da dieses Gefühl, dass irgendwas fehlt. Irgendwie habe ich einen heftigeren Tritt in den Hintern erwartet.

Aber: Was können die Dänen dafür, wenn ich falsche Erwartungen habe? Hat man sich von diesen Erwartungen erstmal freigemacht, findet man ein durchaus mächtiges Death-Metal-Groove-Monster vor. Die Dänen finden in ihren Songs eine gute Mischung aus Groove, Melodie und Brutalität. Hinzu kommen die geilen, fiesen Vocals von Fronter Bo, die den Tracks insbesondere in den melodischen Parts das letzte Quäntchen Aggressivität und Härte geben. Ergänzt wird das Ganze dann noch von einem sehr druckvollen Sound, für den niemand Geringeres als EDGE OF SANITY-Mastermind Dan Swanö verantworlich ist.

Am Ende muss man feststellen, dass man ILLDISPOSED zwar die Erfahrung vieler Alben anhört, denn die Jungs wissen in Sachen Songwriting was sie tun und wann sie für Abwechslung sorgen müssen. Dennoch klingt "Reveal Your Soul For The Dead" zu keinem Zeitpunkt angestaubt oder ideenlos. Und das ist nach all den Jahren keine Selbstverständlichkeit. Es ist zwar nicht der erwartete Arschtritt, aber zumindest eine gewaltige Ohrfeige.

Anspieltipps: For The Dead, This Is Our Calling For The End, What Will I Become?