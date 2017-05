The Enemy Of Fetters And The Dweller In The Woods

The Enemy Of Fetters And The Dweller In The Woods

Quantitativ wenig, qualitativ umso mehr!

Geschlagene acht Jahre nach dem bislang letzten Release haben sich die britischen Doomster von IMINDAIN tatsächlich wieder ins Studio begeben, um den aktuellen Schwung in der Szene mitzunehmen, gleichzeitig aber auch einen eigenen Akzent zu setzen. Beides sollte dem Trio grundsätzlich gelingen, denn der Stoff von "The Enemy Of Fetters And The Dweller In The Woods" ist abwechslungsreich, sphärisch dicht und in der Performance angenehm emotional und souverän.

Alles gesagt ist damit aber noch nicht, denn mit gerade einmal 32 Minuten Spielzeit ist die neue Platte maximal als EP zu verstehen und damit auch ein reichlich bescheidenes Comeback-Argument, so stark das Material auch sein mag. Und dass man im Finale ein Cover von DISEMBOWELMENT auflegt, spricht nun auch nicht für einen potenziellen kreativen Schub im Hause IMINDAIN.

Womöglich spricht hier aber die unzufriedene Stimme des Gierhalses, der - einmal gefangen - einfach mehr hören möchte, sobald die Euphorie eingesetzt hat. Was die Briten nämlich nach 'To Meditate Upon The Face Of Forgotten Death" bieten, ist schlichtweg Doom Metal der allerfeinsten Sorte. IMINDAIN durchbricht sofort die häufige Starre des Genres, verschiebt gekonnt das Tempo, arbeitet mit wechselhaften Emotionen und schwankt zwischen monumentaler Epik und rauer, unterschwelliger Brachialität. Mit einem Monstersong wie 'The Final Godhead' macht sich die Band für einen kurzen Moment unsterblich, schießt aber mit 'A Paean To The Vermin' einen Track nach, der dieses hohe Level wahren kann und untermauert, dass IMINDAIN in Sachen Songwriting keine Eintagsfliegen liefert.

Aber die Jungs müssen liefern, nämlich mehr und regelmäßiger. Hier schlummert immer noch so viel Talent und Potenzial, dass man ausrasten könnte, weil es so selten genutzt wird. Das allerorts starke Feedback zu "The Enemy Of Fetters And The Dweller In The Woods" ist hoffentlich der entscheidende Motivator für künftige Arbeitsprozesse!

Anspieltipp: The Final Godhead