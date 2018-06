Schlachten im Norden, im Herzen des Winters. Besser geht "Back to the Roots" nicht!

Wohl kaum ein Album wird 2018 mit größerer Spannung erwartet als "Northern Chaos Gods", das neue Album von IMMORTAL. Bereits nach der Ankündigung von Demonaz und Horgh, dass sie IMMORTAL nach dem Abgang Abbaths fortführen wollen, war die Spannung groß. Wie wird IMMORTAL ohne Fronter Abbath klingen? Gehen die beiden nach dem eher enttäuschenden "All Shall Fall" wieder mehr "Back to the Roots", also wieder mehr in Richtung rumpelnden Black Metal und weniger Thrash-Einflüsse, wie sie insbesondere auf "Sons Of Northern Darkness" zu hören waren?



Schon der Opener, Titeltrack und erste Single 'Northern Chaos Gods' beantwortet die Frage eindeutig. IMMORTAL besinnt sich ganz klar der eigenen Wurzeln. Immer wieder blitzen auf dem Album Erinnerungen an die verdammt guten alten Zeiten von "Pure Holocaust", "At The Heart Of Winter" (insbesondere im Song 'Gates To Blashyrkh') und ganz besonders "Battles In The North" auf. Peter Tägtgren hat als Produzent (und Aushilfsbassist) der Scheibe einen schönen Klang verpasst, so dass diese nach klirrender Kälte klingt, als wenn man wirklich im Herzen des Winters angekommen wäre, um im Norden Schlachten zu schlagen. Und trotz der Rückbesinnung auf alte Werte klingt "Northern Chaos Gods" bemerkenswert frisch.



Was mich außerdem besonders überrascht ist, dass Demonaz vom Gesangsstil her Abbath recht nahe kommt. Überrascht deshalb, weil er auf seinem Solo-Album eine etwas andere Gesangsschiene gefahren ist. Aber die Anpassung seiner Vocals an Abbath sollte bei den (hoffentlich bald kommenden) zukünftigen IMMORTAL-Auftritten helfen, die neuen Songs ins Gesamtbild zu den älteren Tracks einzufügen.



"Northern Chaos Gods" ist ein bärenstarkes Comeback einer lebendigen Black-Metal-Legende, die endlich wieder rohen, echten Black Metal praktiziert. Es ist ein großes Ausrufezeichen, das sagt: IMMORTAL ist zurück! Und erstaunlicherweise sogar überzeugender zurück, als es die Band zuletzt mit Abbath war. "Northern Chaos Gods" ist für meinen Geschmack noch stärker als Abbaths Solo-Album.