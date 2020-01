IMPIETY bleibt IMPIETY bleibt IMPIETY ...

Freunde von rasantem Black Death aufgepasst, denn dieser Tage kehren die Singapurer IMPIETY mit ihrem mittlerweile neunten Album "Versus All Gods" zurück. Der Vierer treibt mittlerweile bereits seit dem Jahr 1990 sein Unwesen in den extremeren Gefilden und konnte sich im Underground schon so etwas wie Legendenstatus erspielen. Doch trotz zahlloser Veröffentlichungen in Form von Split-CDs und EPs mussten Fans der Asiaten seit "Ravage & Conquer" auf einen neuen Langspieler der Truppe warten. Nun aber werden sie mit einem Album belohnt, das von vorne bis hinten den typischen IMPIETY-Sound atmet.

Los geht es aber erst einmal mit einem "orchestralen" Intro, das stilecht mit billigen Samples daherkommt und so Fans eines echten Orchesters wohl die Nackenhaare zu Berge stehen lassen wird. Als Hommage an die Vorbilder BATHORY kann man das Ganze aber durchaus durchgehen lassen und spätestens ab dem zweiten Track 'Reigning Armageddon' übernehmen sowieso fiese Riff-Attacken und gnadenloses Vollgas-Drumming das Zepter, sodass sämtliche Erinnerungen an die ruhigen Momente der Eröffnungsnummer schnell aus dem Gehörgang gefräßt werden. Danach gibt es eigentlich nicht viel Neues zu hören, denn sind wir mal ehrlich, IMPIETY sind ein bisschen die AC/DC des Extreme-Metals und zelebrieren ihren Stil seit nunmehr 30 Jahren nahezu ohne Irrungen oder Wirrungen. So trifft auch auf dem neuen Silberling rasanter Black Metal, der ganz klar von den Urvätern des Genres VENOM beinflusst wurde, auf gelegentliche Death-Metal-Einschübe, während Schlagzeuger Dizazter nahzu durchgehend mit rasanten Blastbeats aufs Gaspedal tritt. Damit der Hörer bei allem Tempo nicht restlos überfordert wird, streut das Quartett immer wieder ein paar wohlplatzierte Breaks ein und auch die ein oder andere Gitarrenmelodie liefert eine wohltuende Abwechslung zwischen den messerscharfen Riffs der beiden Mannen an den Sechsaitern. Entsprechend fällt es mir auch schwer, an dieser Stelle einzelne Tracks hervorzuheben, denn ihrer immensen Erfahrung gerecht werdend überzeugen die Asiaten handwerklich und auch kompositorisch auf ganzer Linie, auch wenn der Knüppel-Attacke auf "Versus All Gods" in meinen Ohren ab und an ein wenig die Abwechslung fehlt.

Von dieser Skepsis meinerseits sollten sich Fans der Herren aus Singapur aber nicht beirren lassen, denn auch anno 2020 bleibt sich IMPIETY musikalisch treu und liefert mit dem neunten Langspieler mehr als ordentliche Genre-Kost ab. Die Anhängerschaft darf entsprechend auch blind beim neuen Album zuschlagen, während Extreme-Metal-Neulinge vielleicht vorab doch lieber das Songmaterial antesten sollten. Wer nämlich nichts mit IMPIETY anfangen kann, der wird auch durch "Versus All Gods" nicht mit dem Trademark-Sound der Asiaten warm werden.