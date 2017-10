"Major"-Einstand geglückt

Für Krachfetischisten ist der Name IMPLORE kein unbekannter. Nach einer Scheibe für Pelagic Records und diversen Splits und E.P.s hat sich das Trio seit der Bandgründung 2012 vor allem durch Fleiß im Livesektor einen Namen gemacht. Dass über kurz oder lang ein größeres Label an die Tür klopft und Interesse bekundet, war demnach nur eine Frage der Zeit. Century Media hat letztlich den Zuschlag bekommen und das vorliegende Debüt für die Dortmunder Plattenfirma, "Subjugate", soll nun zeigen, ob IMPLORE in der neuen Konstellation zu Kompromissen bereit ist, um ein größeres Publikum anzusprechen oder ob (hoffentlich) alles beim alten geblieben ist.



In bester Death/Grind-Manier wird auf jeglichen Ballast verzichtet, einzig zwei Songs knacken die Drei-Minuten-Marke. Größtenteils ballern sich die Wahl-Berliner erbarmungslos durch die 14 Titel. Auch das Trio lebt wie Heere neuer Death-Metal-Bands sein Trio für den Elchtod Anfang der 1990er Jahre aus. Klar, diese Assoziation kommt auch nicht von ungefähr. Schließlich nutzt Klampfer Petro das HM-2-Pedal von Boss, wie es einst die Herren Axtschwinger von ENTOMBED oder DESULTORY getan haben. Anders als viele der 90er-Klone hat IMPLORE im Studio alles richtig gemacht. "Subjugate" klingt druckvoll, eigenständig und... authentisch.



Desöfteren kommen mir beim Durchhören des neuen Albums die Amis BLACK BREATH in den Sinn. Das liegt vor allem an den Vocals, dem Gitarrensound und dem Schweden-Worhsip. Nach dem enttäuschenden letzten Album der Amis läuft "Subjugate" noch besser rein. Egal, ob Geballere wie in 'Loathe', 'Disconnected From Ourselves' (mit coolem Solo - künftig bitte mehr davon!) und 'Gazing Beyond', 'Paradox' (TRAP THEM meets ENTOMBED) oder herrlichen Grooves wie in 'Totalitarian' (Albumhighlight!) und perfekt platzierten doomigen Parts ('Cursed Existence') - hier sitzt alles genau dort, wo es sitzen muss. Zudem gibt es auch die eine oder andere Überraschung, die uns IMPLORE kredenzt ('Ecocide').



"Subjugate" beeindruckt von vorne bis hinten, ist trotz überwiegendem Dauerfeuers abwechslungsreich und eigenständig genug. Neun verdiente Zähler!