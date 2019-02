Slave To Nothing (7")

Düster, brachial, aber viel zu kurz!

Eigentlich sind zwei Songs nicht sonderlich aussagekräftig, doch da IMPRISONED keine gänzlich unbekannte Combo mehr ist, sind sie als momentane Standordbestimmung dieser australischen Truppe sicherlich geeignet. Doch im Grunde genommen hat sich auf "Slave And Nothing" nicht viel verändert. Die Band prügelt immer noch im verschleppten Midtempo und lässt auch diesmal eine düstere Interpretation brachialen Hardcores folgen, die manchmal an die gemäßigteren Episoden aus dem HATEBREED-Katalog erinnert - nur eben mit dem Unterschied, dass der Titelsong und 'Blood And Bone' nicht mit so viel Energie ins System gestellt worden sind wie das Gros des Jasta-Outputs.

Und aus diesem Grunde darf man einen solch knappen Release dann auch hinterfragen, zumal die Band ihr neues Material (zumindest digital) nicht zum Vorzugspreis anbietet. "Slave To Nothing" hilft nämlich niemandem so wirklich, außer vielleicht dem Sammler, der hier eine neue Rarität für seine Kollektion abgreifen kann. Musikalisch ist die 7" allerdings bestenfalls oberer Durchschnitt, und bei der quantitativen Einschränkung tut man sich auch nicht den größten Gfallen, hier zu investieren. IMPRISONED sollte zumindest die Viertelstunde füllen, ansonsten sind solche Geschichten wenig aussagekräftig, geschweige denn lohnenswert.