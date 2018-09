Ein Nachruf? Seltsam...

IN CASE OF FYR existiert nicht mehr, "Bitter And Betrayed" datiert aus dem Jahr 2013, und die Frage stellt sich, warum das Teil dieser Tage noch einmal neu angepriesen wird, obschon es musikalisch weder zu den absoluten Genieestreichen gehört, noch in der hiesigen Metalcore-Szene irgendeinen bedeutenden Akzent gesetzt hat. Anlässlich des fünfjährigen Jubiläums machen Band und Label aber noch einmal darauf aufmerksam, dass die Hannoveraner überhaupt mal Teil des Business' waren. Soso...



Nun, die Scheibe geht wirklich in Ordnung, sie zeigt die Band mit einigen verqueren Grooves und diversen weniger konventionellen Taktfolgen, und hier und dort gibt es auch eine gute Hookline und einen anständigen Breakdown. Aber genau das haben 80 Prozent der Kollegen in den letzten Jahren auch bewerkstelligen können, weshalb man nicht länger nostalgisch werden muss, weil irgendeine Band irgendwann mal ein Album herausgebracht hat.



Das klingt alles vernichtender, als es letztendlich ist, schließlich ist "Bitter And Betrayed" wirklich eine ordentliche Platte. Aber wenn man jedes Mal, wenn eine Platte ihr Fünfjähriges feiert, noch mal den großen Bahnhof machen muss, bräuchte der Tag mindestens 48 Stunden. Und das ist eben nicht Sinn der Sache. Wer "Bitter And Betrayed" noch nicht sein Eigen nennt, sollte sich auf jeden Fall mal kundig machen; die Scheibe ist zumindest digital mit drei zusätzlichen Tracks erhältlich und dürfte Freunde der nicht ganz so deftigen Modern-Metal-Kost stellenweise wirklich entzücken.