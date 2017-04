Der brutalste Nackenschlag!

So schnell kann es gehen: IN DEATH ist in der Vergangenheit bereits mit zwei in Eigenregie veröffentlichten EPs in Erscheinunjg getreten, hat Ende des vergangnen Jahres die erste Full-Length herausgegeben und prompt einen Plattenvertrag ergattert, der nun auch die großflächige Promotion von "The Devil Speaks" ermöglicht.

Die aktuelle Scheibe des australischen Todesblei-Kommandos ist allerdings auch ein ziemlich brachialer Faustschlag, den man sich vor allem als Liebhaber der etwas versierten Death-Metal-Kost nicht entgehen lasen darf. Bei IN DEATH setzt man auf einen sehr modernen Sound, scheint die eigenen Einflüsse aber vorwiegend aus dem Techno-Thrash der 80er zu beziehen. Betrachtet man die Arrangements solcher Nummern wie 'King Of The Deadpool' und 'Godzilla', hat man den Eindruck, Canadian's Finest VOIVOD habe plötzlich den Death Metal für sich entdeckt. Und auch sonst sind kurzfristige Breaks und brutale Stakkatos auf "The Devil Speaks" das Maß der Dinge, was sicherlich dazu führt, dass die Scheibe einige Durchläufe benötigt, bis sie ganzheitlich überschwappt, dann aber mit solch intensiver Tiefenwirkung nachhallt, dass man besser den nächsten Apotheker aufsucht, um sich ein probates Mittel gegen anhaltende Schmerzen in der Nackenmuskulatur verschreiben zu lassen.

IN DEATH haut einen wahrhaftigen Brecher heraus, der einerseits straight auf den Punkt kommt, andererseits aber gerne viele Details einbaut, die dem Gönner technischer Sounds ein Zungenschnalzen entlocken sollten. Ungewöhnlich ist eigentlich nur der etwas sterile, abgehackte Sound, der sich bewusst von der alten Schule distanzieren möchte. Doch im Endeffekt ist auch hier eine bewusste Entscheidung gefallen, die selbst manchen FEAR FACTORY-Anhänger zum Nachdenken anregen sollte. Denn am Ende tanzt "The Devil Speaks" auf den Hochzeiten einiger Genres und hat immer wieder größe Chancen, die Braut zu ergattern. Spätestens der eindringliche Rhythmus von 'King Of The Deadpool' sollte jeden aus der Reserve locken, für den brutale Sounds das A und O sind. Verstanden? Jeden!

Anspieltipps: King Of The Deadpool, Malignancy Eradicated, Every Burial