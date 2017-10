Ein weiterer Grund zum Feiern!

20 Jahre IN EXTREMO auf der Loreley, die tausendste Show auf dem SUMMER BREEZE und im vergangenen Jahr das Nummer-Eins-Album "Quid Pro Quo" sowie dessen Live-Version - die Mittelalterrocker um Micha "Das letzte Einhorn" Rhein haben in den letzten Jahren so manches Fest gefeiert und die Fans mit zahlreichen Specials überrascht. Jetzt wartet IN EXTREMO mit der ultimativen Diskographie des eigenen Schaffens auf.

"40 wahre Lieder" heißt die Compilation aus zwei CDs, die (der Name sagt es bereits) vierzig Stücke aus den insgesamt zwölf Studioalben der Band umfasst. Dabei haben sich die glorreichen Sieben nicht auf eine einzige Linie festgelegt, sondern lassen den Blick weit schweifen. Für jeden, der in irgendeiner Form mit IN EXTREMO schon in Berührung kam, gibt es dabei auf "40 wahre Lieder" den Aha-Effekt - zeigt sich die Band darauf doch ihres vielfältigen musikalischen Wesens bewusst, in vielerlei Gewand. Ob dies nun Songs der ersten Stunde wie 'Ai Vis Lo Lop' oder 'Die Merseburger Zaubersprüche' sind oder eben die großen Würfe von Micha Rhein und Co, die einem Jeden nach wenigen Takten im Ohr sind (man erwähne an dieser Stelle nur 'Vollmond' oder die 'Feuertaufe') - IN EXTREMO serviert mit "40 wahre Liebe" das Rundum-Paket für zu Hause. Ein Muss für jahrelange Wegbegleiter sowie frisch dazugestoßene In Ex-Fans, die sich einen Überblick verschaffen wollen.

Mit der dazugehörigen Live-DVD des Box-Sets beamt IN EXTREMO die Fans einmal um zwei Jahre zurück: In einer aufwendigen Produktion wurden alle beiden "20 wahre Jahre"-Jubiläumskonzerte auf der Loreley aus dem Jahr 2015 aufgenommen. Ein Augenschmaus sind die teilweise unveröffentlichten Liveaufnahmen auf jeden Fall, feierte IN EXTREMO das damalige Jubiläum doch mit zahlreichen prominenten Bühnengästen und einer Knaller-Show im wahrsten Sinnne des Wortes. Als kleines Schmankerl gibt es das Konstrastprogramm zum "Klotzen statt Kleckern" gleich obendrauf: Mit auf den beiden Blu-rays sind auch bisher ungezeigte Mitschnitte der vorherigen Warm-Up-Akustikshow auf einem Rheinschiff, ebenso wie die Band-Dokumentation "Verehrt und angespien" aus dem Jahr 2016.