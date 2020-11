Durchaus wertige Neuauflage

Mit "Kompass zur Sonne" ist IN EXTREMO ein formidabler dreizehnter Streich gelungen. Nicht zu unrecht erreichte das Album nach Veröffentlichung im Mai Platz 1 in den deutschen Album Charts. Kollege Marcel Rapp hatte die Scheibe mit einer 9 Punkte Rezension gehörig abgefeiert, was hier nachzulesen ist. Auch ich bin hier nur voll des Lobes, auf welch unglaublich hohem Level die sieben Spielleute auch im 25. Jahr ihres Bestehens noch musizieren. Abnutzungserscheinungen, wie sie bei anderen Kapellen, die auf eine ähnlich lange Karriere zurückblicken, durchaus mal vorkommen können, waren bei IN EXTREMO bisher nie auszumachen.

Über die Unsitte nur wenige Monate nach der ursprünglichen Veröffentlichung ein Album nochmals in veränderter Form auf den Markt zu bringen, kann man sich aufregen oder eben auch nicht. Und ich verstehe verärgerte Fans, die sich das neuste Werk ihrer Lieblinge logischerweise am Erscheinungstag zugelegt haben, nur um dann nicht viel später vor die Qual der Wahl gestellt werden, ob der gebotene Mehrwert ausreicht, nochmals zuzuschlagen.

Dies dürfte auch bei der jetzt erscheinenden Extended Edition von "Kompass zur Sonne" keine einfache Entscheidung werden. Neben den bekannten Stücken der Erstausgabe inklusive der beiden Bonusstücken der limitierten Deluxe Edition, der für mich persönlich verzichtbaren Club Version der ansonsten geilen Nummer 'Saigon Bagdad' und dem coolen '7 Brüder' hat die Neuauflage auf der ersten CD insgesamt drei Bonusstücke zu bieten. Dabei geht das brandneue 'Ewig Sein' richtig schön ins Ohr. 'Wer kann segeln' gibt es in einer zusätzlichen Version ohne den Gastgesang von AMON AMARTH Frontmann Johan Hegg. 'Schenk nochmal ein' entfaltet in einer reinen Klavierversion seinen ganz besonderen Reiz, bei der Das Letzte Einhorn von Götz Alsmann begleitet wird, einfach schön.

Auf einer zweiten CD ist die Audioversion des kompletten Auftritts von IN EXTREMO im Rahmen des "Wacken World Wide"-Festivals zu hören. Wie viele andere Bands traten die Mittelalterrocker hier aufgrund des wegen der Corona-Pandemie ausgefallen Wacken Open Airs in einem Online Stream ohne richtiges Publikum auf. Und auch wenn Livestreams ein richtiges Konzert nie ersetzen werden können, beeindruckte hier vor allem die audiovisuelle Umsetzung des Ganzen, das war ganz großer Kino. Die Setlist des etwas mehr als einstündigen Auftritts ist vom Feinsten und IN EXTREMO ist ist in Bestform mit unbändiger Spielfreude. Daher hätte ich mich vielleicht auch etwas mehr über eine Bonus-DVD gefreut als nur über eine CD, welche die besondere Stimmung dieses denkwürdigen Konzertes eben nicht 100%ig transportiert. Spaß macht das Teil aber trotzdem.

Die Extended Edition von "Kompass zur Sonne" besteht aus einem edlen Digipak mit beiden CDs im Pappschuber und 20-seitigem Booklet und macht richtig was her. Ob das jetzt alles ausreicht, um sich das Album nochmals zuzulegen, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wer es aber noch nicht hat, der sollte hier auf jeden Fall zuschlagen.