Mehr über In Hearts Wake

Kurzer Appetizer, aber wenig Neues!

Kurz vor dem Release ihres neuen Albums schicken die Jungs von IN HEARTS WAKE noch einen kleinen Appetizer ins Rennen, der wohl sinnbildlich für die folgenden Songs sein dürfte. Im Vergleich zum letzten Album hat die Band in Sachen Heavyness nämlich noch ein paar Federn gelassen und sich ausschließlich auf die Emo-Abteilung des eigenen Outputs gestürzt, die auf "Ark Prevails" nun auch vollständig vertreten ist.

Dass mit 'Arrow' lediglich ein wirklich neuer Song vertreten ist, macht den Release an sich jedoch eigentlich uninteressant, auch wenn die beiden neu eingespielten Titel im akustischen Setting sicherlich noch einmal neue Ideen preisgeben - aber die echten Alleinstellungsmerkmale werden dann doch nicht generiert. Und deshalb sollte man dieses Zwischending auch nur als solches betrachten, sicher mal ein Ohr riskieren, um die neue Richtung kennen zu lernen (die so neu dann gar nicht ist) und sich vor allem dann über den neuen Stoff freuen, wenn man die plüschige Seite von IN HEARTS WAKE mehr mag als die einstigen Post-Hardcore-Ansätze. Der Release von "Ark" muss dann zeigen, ob tatsächlich alles gedämpfter wirkt. Mir persönlich hat das Material von "Skydancer" jedenfalls ein bisschen besser gefallen als diese doch arg poppige Präsenz von "Ark Prevails"!