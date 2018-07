Mehr über In Shadows And Dust

Rabiat statt moderat!

Dass bei einem Bandnamen wie IN SHADOWS AND DUST prompt Überlegungen aufkommen, inwiefern eine direkte Verwandtschaft zum Umfeld von KATAKLYSM besteht, ist nachvollziehbar - schließlich gehört "Shadows & Dust" immer noch zu den besten modernen Death-Metal-Blasts, die bis heute das Licht der Welt erblickt haben. Und auch wenn diese Franzosen es größtenteils rabiater mögen, den Elchtod und Vertreter wie UNLEASHED und DISMEMBER sehr hoch schätzen und auch schon mal etwas von AMON AMARTH gehört haben dürften, sind sie am Ende tatsächlich nicht weit von den Holzfäller-Attacken des kanadischen Urgesteins entfernt - zumindest was die Durchschlagskraft anbelangt.

IN SHADOWS AND DUST mag es gerne mal melodisch, verpackt die Harmonien jedoch in einen Wust aus teils ungestümen Offensiven, brachialen Stakkatos, walzenartigen Grooves und brutalen Riffs. Darüber hinaus nähert man sich gelegentlich gar dem Black-Metal-Sektor an und widmet sich hier besonders den Vertretern der skandinavischen Melo-Szene mit Vertretern wie DISSECTION, deren Vermächtnis in Frankreich nach wie vor sehr hoch eingeschätzt wird. In erster Linie ist IN SHADOWS AND DUST aber trotz aller modernen Orientierungen eine ziemlich derbe agierende Old-School-Bande, die jeden Fred-Estby-Fan sofort gewinnen dürfte und genau dieser Zielgruppe mächtig den Hintern versohlt.

Vor allem Liebhaber der späteren DISMEMBER-Veröffentlichungen bzw. Anhänger der ersten beiden AMON AMARTH-Platten dürften richtig viel Spaß mit diesem teils hymnischen, teils sehr aggressiven und jederzeit mitreißenden Release haben - auch wenn die Originalität folgerichtig auf der Strecke bleibt. Doch das macht bei diesen zwölf verrohten Geschossen eigentlich rein gar nix!

Anspieltipps: All Is Black, Slay, Mind War