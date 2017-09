Juwel für Trüffeljäger.

Man kann es wohl als gutes Zeichen werten, wenn der Rezensent nach dem Erstkontakt einer Band sogleich die vorherige Veröffentlichung der zu besprechenden Combo bestellt. So geschehen bei mir und IN THE PRESENCE OF WOLVES. Nach dem 2014er-Werk "Thalassas" legt die Truppe nun die EP mit dem etwas arg komplexen Titel "Of Two Minds - Stages 1-2 (The Ape And The Cage)" vor.



Wobei die Komplexität des Titels keine zwingende Auskunft über die Musik gibt, auch wenn diese sicher alles andere als "easy listening" ist. Das Quartett liegt musikalisch irgendwo zwischen Progressive und Alternative Rock mit einer guten Prise COHEED & CAMBRIA, was vor allem an den Vocals von Vini Stamato liegt, da er stellenweise wirklich verdächtig nach Claudio Sanchez klingt. 'White Noise' ist dafür ein exquisites Beispiel.



Das eröffnende 'As We Speak' überrascht dabei mit seiner Sanftheit. Getragen von einem zarten Pianointro wirkt die Nummer eher wie ein Abschluss und nicht wie eine Eröffnung. Danach wird aber doch eher geproggt. Das angesprochene 'White Noise' besticht nicht nur mit feiner Gesangsmelodie, sondern auch mit einem instumentalen Mittelteil, der so manchen Musiker verzagen lässt.



Höhepunkt ist aber der knapp zehnminütige quasi-Titeltrack 'The Ape And The Cage', der ultimative Spannung bietet. Angefangen bei den leichten Akustikgitarren zu Beginn, der von einer aggressiven Bridge abgelöst wird, bevor es wirklich richtig losgeht. Ich will jetzt gar nicht zu viel von der Nummer verraten. Geht auf Bandcamp und hört selbst!



Klar ist, dass IN THE PRESENCE OF WOLVES ein Kleinod für die Trüffelsucher im alternativ progessiven Bereich abgeliefert hat, den Freunde von Bands wie COHEED & CAMBRIA, RISHLOO oder CALIGULA'S HORSE unbedingt anchecken sollten. Die EP und auch das ebenfalls starke Vorgängerwerk "Thalassas" könnt ihr bei Just For Kicks ordern. Ich hoffe, der nächste Teil des Werks lässt nicht zu lang auf sich warten.