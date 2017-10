Es lebe das Ungewisse!

IN THIS MOMENT-Alben sind immer wieder ein freudiges Ereignis, das man auch deshalb mit Spannung erwartet, weil die Band jedes Mal wieder neue Wundertüten in die Regale stellt, die einen gemeinsamen Nenner haben, in ihrer Ausgestaltung aber jederzeit entscheidende Charakteristika hervorbringen.

Auch mit "Ritual" setzen Maria Brink und ihre Mitstreiter wieder auf pure Unberechenbarkeit und verschrecken gerade in den ersten Tönen mit introvertierten, fast schon verstörenden Blues-Experimenten, die schließlich in einer witzigen Variante des Billy Idol-Klassikers 'White Wedding' mündet, den Brink mit Duettpartner Rob Halford kurzerhand zur 'Black Wedding' erklärt hat. Und auch die mutige Interpretation von Phil Collins' 'In The Air Tonight' ist ein sofort anschließendes Indiz dafür, dass IN THIS MOMENT sich gerne mal von den Konventionen hinfort bewegt, wenn es der innovative Geist verlangt. Und jenen Popklassiker entkleidet die band tatsächlich komplett, um ihn in einer verzerrten Schmalspurversion ins eigene Konzept zu pressen - absolut gelungen wohlgemerkt.



Später findet die Band dann aber wieider vollständig zu ihren einprägsamen Strukturen zurück und präsentiert mit 'No Me Importa' und 'Twin Flames' Material, das auch auf den vorangegangenen Platten prima aufgehoben gewesen wäre. Doch die experimentelle Natur ist trotzdem auf keinem vorherigen Werk so stark ausgeprägt gewesen wie auf "Ritual", das vielleicht einige zusätzliche Umdrehungen braucht, im kreativen Sinne aber sicherlich die bemerkenswerteste Scheibe im IN THIS MOMENT-Katalog geworden ist - und das will bei der Reputation von Brink und Konsorten schon was heißen! Auch wenn "Ritual" nicht durchgängig eingängig ist, lohnt die Anschaffung gerade wegen der etwas verzwickteren Stücke, die der Band ihre Eigenständigkeit auch weiterhin sichern!



Anspieltipps: Roots, Twin Flames