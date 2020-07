So geht Rock.

Mit der EP "Sex, Love & Chaos" debütieren die Hardrocker von IN/VERTIGO aus dem kanadischen Calgary. Als erste grobe Annäherung an ihre Musik kann man sagen, dass die Band tendenziell eher an frühe GUNS N' ROSES als an MOTÖRHEAD oder AC/DC erinnert.

Gleich auf seinem Erstling hat das Quartett alles richtig gemacht, und man wundert sich, dass etliche andere Bands das nicht so hinkriegen. Die Scheibe liefert schmissige Lieder mit griffigen Refrains. Satte Riffs, eine energische Rhythmusfraktion; ein Sänger mit einer rauen und kraftvollen Stimme sowie nicht überragende, aber recht gute Gitarrensoli prägen die Musik. In hohem Tempo und mit großem stimmlichen Einsatz brettert 'Chains' los, bevor sich 'Bad Enemy' als mächtiger Stampfer entpuppt und mit kreischender Gitarre Dampf macht. Danach wird mit dem lässigen und melodischen 'The Night' ein Gang heruntergeschaltet, ohne deswegen weniger abzurocken. Mit einem Riff und einem Chorus, die einem nicht so schnell aus dem Sinn gehen, endet die Scheibe.

"Sex, Love & Chaos" ist eine rundum gelungene Scheibe. Sicher gibt es in der Rockwelt bessere Komponisten und Arrangeure als IN/VERTIGO, aber wie gesagt, schon beim Einstand sitzen die Grundlagen bei dieser Band einfach besser als bei vielen anderen. Wenn man am Ende einer EP denkt "Schade, dass es nicht weitergeht", muss so einiges sehr richtig gemacht worden sein.