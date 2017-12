Indie Pop und R&B - ein Randthema!

Im ersten Moment war ich mir nicht wirklich sicher, ob das Material von INC. NO WORLD tatsächlich für diese Seiten geeignet ist; die französischen Indie-Pop-Künstler sind doch sehr stark dem modernen R&B-Sound zugewandt und haben mit 'Sowed' einen Track auf ihrer neuen EP platziert, den man eher dem letzten TAKE THAT-Album zuschreiben würde, als einer Independent-Combo.



Nichtsdestotrotz gibt es auf "Living" jedoch Elemente, die durchaus schätzenswert sind, die insgesamt aber leider viel zu selten zum Zuge kommen. Denn genau in den Momenten, in denen INC. NO WORLD mit Chillout-Vibes arbeitet, sanfte Elektronik beisteuert und auch den alternativen Weg einschlägt, ist der Stoff des jungen Duos wirklich hörenswert. Leider beschränkt sich dieses Erlebnis jedoch nur auf Teile von 'Complete' und das wirklich gute 'Compromise' - in den übrigen Songs gibt nämlich der Pop-Charakter den Takt an, der darüber hinaus auch noch relativ massentauglich in Szene gesetzt wird.



INC. NO WORLD hat eine eigene Bandcamp-Page, auf der man die Platte kostenlos streamen kann; es empfiehlt sich daher, selbst herauszufinden, ob man zur potenziellen Zielgruppe gehört. Da echte Rocksounds aber hier zumeist Fehlanzeige sind, wird dies auf die meisten Leser sicherlich nicht zutreffen.



Anspieltipp: Compromise